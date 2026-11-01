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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये हिंदुस्तान आपके अब्बूजान का नहीं', राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, रैली को बताया फ्लॉप शो

'ये हिंदुस्तान आपके अब्बूजान का नहीं', राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, रैली को बताया फ्लॉप शो

इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान पर आयोजित रैली को लेकर BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हिन्दुस्तान आपके अब्बू जान की नहीं है, यह लोगों का है.'

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 01 Nov 2026 05:58 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान पर हुई मेगा रैली को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है. साथ ही इसे पूरी तरह से समय की बर्बादी करार दिया है. संबित पात्रा ने रैली के बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

उन्होंने राहुल के भाषण के जवाब में कहा, 'चुनाव अवैध होता, तो चुनाव के तुरंत बाद कोर्ट में खड़े होते. आप बताइए, कोई एक पिटिशन दिखाइए कि 2024 का चुनाव अवैध था. आप कह रहे थे पीएम बन नहीं सकता था, गृहमंत्री बन नहीं सकता था. मुगल सम्राट होते थे, वो ऐसे ही बात करते थे. ये हिन्दुस्तान आपके अब्बू जान की नहीं है, यह हिन्दुस्तान के लोगों का है.'

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उन्होंने कहा कि हम सुबह से ही इंडिया गठबंधन की इस रैली को देख रहे हैं. राहुल गांधी के भाषण को ध्यान से सुन रहे हैं. लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है.

केसी वेणुगोपाल के 10 लाख के दावे पर क्या बोले? 

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर है. सुबह से हम भी बड़े ध्यान से रैली को देख रहे थे. हम राहुल गांधी की रैली को ध्यान से सुन रहे थे लेकिन हमें लगा कि ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है. 

उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग केसी वेणुगोपाल जी ने बोला था और पवन खेड़ा ने बोला था, आप देख सकते हैं कि 40 पर्सेंट रामलीला मैदान खाली था. कुल मिला कर रामलीला मैदान में 4 बजे रामलीला मैदान का ये आलम है.

उन्होंने कहा, '10 -12 एकड़ का है रामलीला मैदान, स्टेज और डीजे मिलाकर 15 प्रतिशत जगह घेर लेती है, आप देख सकते हैं कि पीछे का पूरा स्थान खाली है, और जो बाकी बचा 45 परसेंट 28 हजार कुर्सियां डाली, आप जो वी़डियो देख रहे हैं, 5-7 हजार कुर्सियां खाली थी, आगे लोग थे लेकिन पीछे और मध्य में खाली थे.

क्या रामलीला मैदान भर नहीं जाता? 

पात्रा ने कहा, 'SIR का बिल्कुल कैलकुलेशन यही है राहुल गांधी का. वाकई कितने इनके लोग आए, तो पुलिंदा खुलता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे झूठ बोलती है, यह ट्रिक फोटोग्राफी के माध्यम से आप दिखाते हैं कि बहुत भीड़ आई. इस ट्रिक से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है. पीएम यानी पसीने और मेहनत के दम बनते हैं. अगर  ये लोग मेहनत किए होते तो क्या रामलीला मैदान भर नहीं जाता.'

पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी की टेप रिकॉर्डर वहीं अटकी हुई है, 2024 का चुनाव अवैध था. ज्ञानेश कुमार को हटना होगा. 2024 के समय ज्ञानेश कुमार नहीं थे. अगर 2024 का चुनाव अवैध था तो आप भी अवैध LOP हैं. आप कह रहे थे खरगे जी भी अवैध सांसद हैं, आपकी माता जी भी अवैध हैं, बहन भी अवैध हैं 

पात्रा ने कहा, 'ये शिव जी का बारात हैं, आज कल उनके नए शब्दावली में जुड़ा है, न तो आप शिव हैं, जो हिन्दुस्तान को अराजतकता में डुबोना चाहते हैं, वो शिव की बारात को कतई नहीं हो सकता है. आपने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा है, ये अराजतकता की धमाचौकड़ी है.'

उन्होंने कहा कि दिवाली खराब कर के, नवरात्र खराब कर के, लोग दिवाली में एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे हैं, और हिन्दुस्तान की जनता जवाब देगी, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि तांडव क्या होता है. 

140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ: पात्रा

उन्होंने कहा कि ढेर सारी गाली मोदी को देते हैं, मोदी का बाप भी जाएगा. ये सब कहने के बाद ये मोहब्बत की दुकान तो कतई नहीं है. ये एनक्रोचमेंट है. इसको डेमेलिश करना चाहिए, ये मोहब्बत की दुकान तो कतई नहीं है.  मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे. ये हम गर्व से कह रहे हैं. 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 01 Nov 2026 05:54 PM (IST)
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Congress Rahul Gandhi Sambit Patra BJP
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