'ये हिंदुस्तान आपके अब्बूजान का नहीं', राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, रैली को बताया फ्लॉप शो

इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान पर हुई मेगा रैली को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है. साथ ही इसे पूरी तरह से समय की बर्बादी करार दिया है. संबित पात्रा ने रैली के बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

उन्होंने राहुल के भाषण के जवाब में कहा, 'चुनाव अवैध होता, तो चुनाव के तुरंत बाद कोर्ट में खड़े होते. आप बताइए, कोई एक पिटिशन दिखाइए कि 2024 का चुनाव अवैध था. आप कह रहे थे पीएम बन नहीं सकता था, गृहमंत्री बन नहीं सकता था. मुगल सम्राट होते थे, वो ऐसे ही बात करते थे. ये हिन्दुस्तान आपके अब्बू जान की नहीं है, यह हिन्दुस्तान के लोगों का है.'

उन्होंने कहा कि हम सुबह से ही इंडिया गठबंधन की इस रैली को देख रहे हैं. राहुल गांधी के भाषण को ध्यान से सुन रहे हैं. लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है.

केसी वेणुगोपाल के 10 लाख के दावे पर क्या बोले?

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर है. सुबह से हम भी बड़े ध्यान से रैली को देख रहे थे. हम राहुल गांधी की रैली को ध्यान से सुन रहे थे लेकिन हमें लगा कि ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है.

उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग केसी वेणुगोपाल जी ने बोला था और पवन खेड़ा ने बोला था, आप देख सकते हैं कि 40 पर्सेंट रामलीला मैदान खाली था. कुल मिला कर रामलीला मैदान में 4 बजे रामलीला मैदान का ये आलम है.

उन्होंने कहा, '10 -12 एकड़ का है रामलीला मैदान, स्टेज और डीजे मिलाकर 15 प्रतिशत जगह घेर लेती है, आप देख सकते हैं कि पीछे का पूरा स्थान खाली है, और जो बाकी बचा 45 परसेंट 28 हजार कुर्सियां डाली, आप जो वी़डियो देख रहे हैं, 5-7 हजार कुर्सियां खाली थी, आगे लोग थे लेकिन पीछे और मध्य में खाली थे.

क्या रामलीला मैदान भर नहीं जाता?

पात्रा ने कहा, 'SIR का बिल्कुल कैलकुलेशन यही है राहुल गांधी का. वाकई कितने इनके लोग आए, तो पुलिंदा खुलता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे झूठ बोलती है, यह ट्रिक फोटोग्राफी के माध्यम से आप दिखाते हैं कि बहुत भीड़ आई. इस ट्रिक से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है. पीएम यानी पसीने और मेहनत के दम बनते हैं. अगर ये लोग मेहनत किए होते तो क्या रामलीला मैदान भर नहीं जाता.'

पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी की टेप रिकॉर्डर वहीं अटकी हुई है, 2024 का चुनाव अवैध था. ज्ञानेश कुमार को हटना होगा. 2024 के समय ज्ञानेश कुमार नहीं थे. अगर 2024 का चुनाव अवैध था तो आप भी अवैध LOP हैं. आप कह रहे थे खरगे जी भी अवैध सांसद हैं, आपकी माता जी भी अवैध हैं, बहन भी अवैध हैं

पात्रा ने कहा, 'ये शिव जी का बारात हैं, आज कल उनके नए शब्दावली में जुड़ा है, न तो आप शिव हैं, जो हिन्दुस्तान को अराजतकता में डुबोना चाहते हैं, वो शिव की बारात को कतई नहीं हो सकता है. आपने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा है, ये अराजतकता की धमाचौकड़ी है.'

उन्होंने कहा कि दिवाली खराब कर के, नवरात्र खराब कर के, लोग दिवाली में एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे हैं, और हिन्दुस्तान की जनता जवाब देगी, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि तांडव क्या होता है.

140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ: पात्रा

उन्होंने कहा कि ढेर सारी गाली मोदी को देते हैं, मोदी का बाप भी जाएगा. ये सब कहने के बाद ये मोहब्बत की दुकान तो कतई नहीं है. ये एनक्रोचमेंट है. इसको डेमेलिश करना चाहिए, ये मोहब्बत की दुकान तो कतई नहीं है. मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे. ये हम गर्व से कह रहे हैं. 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है.