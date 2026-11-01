ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल

कहते हैं कि सच्चा प्यार और सात जन्मों का साथ सिर्फ कहानियों में नहीं होता, बल्कि जब हालात इम्तिहान लेते हैं तो औरत समर्पण की मिसाल बन जाती है. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक ऐसी ही अत्यंत भावुक और विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए हैं. एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने दिव्यांग और बीमार पति को पीठ पर लादकर डीएम दफ्तर की चौखट पर पहुंची. लाचार पत्नी की यह बेबसी और हौसला देखकर कलेक्टोरेट में मौजूद हर अधिकारी और आम नागरिक का दिल दहल गया.

पीठ पर पति का बोझ और आंखों में उम्मीद: ट्राइसाइकिल के लिए भटकी बुजुर्ग महिला

वायरल हो रहे इस दर्दनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि ढलती उम्र की यह बुजुर्ग महिला अपने शारीरिक कष्टों की परवाह किए बिना अपने पति को पीठ पर मजबूती से संभाले हुए है. चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ पति के पास कोई सवारी या ट्राइसाइकिल नहीं थी, ऐसे में पत्नी ने खुद ही अपने पति की 'कठपुतली और सवारी' बनने का फैसला किया. वह पति को पीठ पर लादकर कलेक्टोरेट के चक्कर काटती रही ताकि अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचा सके और पति के लिए एक इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल (Electric Tricycle) की गुहार लगा सके.

A Strong A 60-YO woman carrying her husband on the back reached Burhanpur (MP) DM’s office seeking an electric tricycle for him🥹 https://t.co/hl6RyAVe5x — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 31, 2026

कलेक्टोरेट में सन्नाटा: लाचारी और मजबूत रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत

सरकारी दफ्तर के कॉरिडोर में जब 60 साल की यह बुजुर्ग महिला अपने पति का वजन सहन करते हुए धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही थी, तो वहां मौजूद हर शख्स ठिठक गया. एक तरफ जहां यह तस्वीर सिस्टम की जमीनी हकीकत और लाचारी पर सवाल खड़े करती है, वहीं दूसरी तरफ यह दिखाती है कि भारतीय नारी अपने जीवनसाथी की तकलीफ दूर करने के लिए किस हद तक जा सकती है. बुजुर्ग महिला की आंखों में दर्द भी था और अपने पति को सहारा देने का अटूट संकल्प भी.

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भावुक हुए यूजर्स बोले- 'यह सच्चा समर्पण है, मदद करो!'

यह रुला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नेटिजन्स इस तस्वीर को देखकर बेहद भावुक हैं और प्रशासन से तुरंत बुजुर्ग दंपति की मदद करने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने बेहद दुखी होकर लिखा, "यह दृश्य देखकर कलेजा कांप गया. 60 साल की उम्र में पति को पीठ पर लादना बताता है कि प्यार और मजबूरी इंसान से क्या-क्या करा देती है." दूसरे यूजर ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए लिखा, "अधिकारियों को बिना किसी कागजी देरी के तुरंत इस बुजुर्ग महिला को ट्राइसाइकिल और आर्थिक सहायता देनी चाहिए." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "यह केवल लाचारी नहीं, बल्कि सात जन्मों के रिश्ते की वो मिसाल है जो आज की पीढ़ी को सीख देती है."

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