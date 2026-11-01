झील किनारे 'गेंदा फूल' पर लचकी हसीना, कातिलाना डांस से मचाया गदर

बॉलीवुड का एवरग्रीन गाना 'ससुराल गेंदा फूल' जब भी बजता है, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है और पैर थिरकने लगते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खूबसूरत लड़की का ऐसा ही एनर्जी और ग्रेस से भरा डांस वीडियो तहलका मचा रहा है. पार्क के खूबसूरत बैकग्राउंड और झील के किनारे खड़ी होकर इस लड़की ने 'ससुराल गेंदा फूल' गाने पर ऐसी चुलबुली और कातिलाना अदाएं दिखाई हैं कि देखने वाले बार-बार इस वीडियो को लूप पर देख रहे हैं.

फ्लोरल कुर्ती में झील किनारे जमाया रंग: एक्सप्रेशन्स देखकर फिदा हुए लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की प्रिंटेड फ्लोरल कुर्ती और डार्क पैंट में बेहद क्यूट और स्टाइलिश नजर आ रही है. हरे-भरे पेड़-पौधों और पीछे बहती झील के सामने जैसे ही वह 'गेंदा फूल' की बीट्स पर डांस शुरू करती है, उसकी खूबसूरती और निखर जाती है. उसके हाथों के ग्रेसफुल इशारे, चेहरे की क्यूट मुस्कान और कमर की लचक ने इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा दिए हैं.

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बिंदास डांस और क्यूट अंदाज: बना दिया हर किसी का दिन

लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ ओपन पार्क में डांस किया है. उसके एक्सप्रेशन्स और बॉडी लैंग्वेज इतने नेचुरल हैं कि डांस रील देखने वालों का दिल जीत रही है. गेंदा फूल गाने के बोल पर उसके नजाकत भरे स्टेप्स सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहे हैं.

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नेटिजन्स बोले- 'माहौल बना दिया एकदम'

यह मजेदार डांस रील इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल रही है. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की के टैलेंट, स्टाइल और कातिलाना अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या गजब के एक्सप्रेशन्स हैं, इस गाने पर अब तक का सबसे प्यारा और नेचुरल डांस." दूसरे यूजर ने लिखा, "झील का सुंदर व्यू और उस पर इतना एनर्जेटिक डांस, वीडियो ने सच में दिन बना दिया." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "लड़की की स्माइल और डांस मूव्स एकदम 10/10 हैं."

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