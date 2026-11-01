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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया1984 के सिख नरसंहार पर शशि थरूर का बयान, 'गहरा अफसोस है लेकिन अब...'

1984 के सिख नरसंहार पर शशि थरूर का बयान, 'गहरा अफसोस है लेकिन अब...'

शशि थरूर ने इंडिया ब्लॉक की रैली के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए कि लोगों का भरोसा उन पर से उठ चुका है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Nov 2026 07:32 PM (IST)
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एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने वोट बचाओ, देश बचाओ का नारा देते हुए महारैली का आयोजन किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सिख समुदाय के नरसंहार को लेकर कांग्रेस की इस रैली पर सवाल उठाए हैं. इस बीच कांग्रस सांसद शशि थरूर ने 1984 में हुई सिख समुदाय के नरसंहार को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने इसे लेकर मीडिया से बातचीत में कहा, ‘1984 में हुए जानमान के दुखद नुकसान को लेकर हम सभी के मन में सिर्फ अफसोस है, लेकिन यह 2026 है. हम भारत के भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं.’

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ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बोले शशि थरूर?

वहीं, इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि जनता की आवाज गूंज उठी है. अब वक्त आ गया है कि ज्ञानेश कुमार जनता की इस आवाज को सुनें. अगर उनमें थोड़ी सी भी समझदारी बची हुई है, तो उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि लोगों का भरोसा उन पर से उठ चुका है. इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.’

महारैली के मंच पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठे शशि थरूर

वहीं, शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने एक वीडियो पोस्ट में कहा, ‘लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर सीधे और मजबूती से हमला करते हुए देखने के लिए पहली कतार में सीट मिली. इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं के शानदार और संक्षिप्त भाषण दिए. आज उमड़ी हैरान कर देने वाली भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया है कि वोच बचाओ, देश बचाओ का मैसेज लोगों तक पहुंच गया है.’ 

यह भी पढ़ेंः 'ये हिंदुस्तान आपके अब्बूजान का नहीं', इंडिया ब्लॉक की महारैली पर BJP का पलटवार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 01 Nov 2026 07:32 PM (IST)
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