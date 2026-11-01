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देश का नंबर-1 मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में इस CM का आया नाम
Fame India मैगजीन और Asia Post ने Best Chief Minister Survey 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. आइए जानते हैं देश के नंबर वन सीएम का खिताब किसे मिला है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के नंबर-1 मुख्यमंत्री बने हैं, Fame India–Asia Post सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ को पहला स्ठान मिला है. Fame India–Asia Post Survey 2026 में सीएम योगी देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने गए.
दरअसल, Fame India मैगजीन और Asia Post ने Best Chief Minister Survey 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. सीएम योगी के नेतृत्व, कार्यशैली, लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता के आकलन के आधार पर उन्हें पहली रैंक मिली है.
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