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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेश का नंबर-1 मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में इस CM का आया नाम

देश का नंबर-1 मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में इस CM का आया नाम

Fame India मैगजीन और Asia Post ने  Best Chief Minister Survey 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. आइए जानते हैं देश के नंबर वन सीएम का खिताब किसे मिला है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 01 Nov 2026 07:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के नंबर-1 मुख्यमंत्री बने हैं, Fame India–Asia Post सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ को पहला स्ठान मिला है.  Fame India–Asia Post Survey 2026 में सीएम योगी देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने गए.

दरअसल, Fame India मैगजीन और Asia Post ने  Best Chief Minister Survey 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. सीएम योगी के नेतृत्व, कार्यशैली, लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता के आकलन के आधार पर उन्हें पहली रैंक मिली है.

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खबर अपडेट की जा रही है.

Published at : 01 Nov 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस UP NEWS HIMANTA BISWA SARMA YOGI ADITYANATH
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