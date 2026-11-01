राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की रैली में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई का उन्हें सामना करना होगा. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे.

ये बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया है जब पटना की सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया. जब उन्होंने कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा. इसको लेकर बीजेपी हमलावर है.

राहुल गांधी ने कहा, ''अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जानेवाले हैं. मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा सकते, अगर वो जाना भी चाहेंगे तो हम जाने नहीं देंगे, ज्ञानेश कुमार के बाद हम आपके सामने खड़े होंगे. आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आप भागने की मत सोचना.''

राहुल गांधी ने वोटों को लेकर क्या किया दावा?

राहुल गांधी ने कहा, ''2024 के चुनाव के बाद साढ़े 13 करोड़ वोटर के नाम लिस्ट से निकाल दिए गए. 7 वोटर में से एक वोट को निकाला गया. 15 फीसदी वोटरों को निकाला गया. 2024 में सिर्फ 3 फीसदी का फर्क था. उसके बाद 15 फीसदी वोटरों को निकाल दिया गया. इसका मतलब 2024 का चुनाव अवैध चुनाव था, वोट चोरी का चुनाव था.''

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ज्ञानेश कुमार सीईसी पद से हटेगा, ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा. ये आम चोरी नहीं है. किसी ने दुकान से छोटी सी चोरी कर ली, ये नॉर्मल चोरी नहीं है.

साथ ही उन्होंने कहा कि हम मोदी - शाह - ज्ञानेश कुमार से नफरत नहीं करते हैं. लेकिन आपने देश की संविधान, आत्मा, लोकतंत्र पर हमला किया है, ये हम स्वीकार नहीं करते. मोदी - शाह - ज्ञानेश कुमार - RSS कोई भी है, हम उनको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं. हमें मोहब्बत से काम करना है. देश चिल्ला रहा है कि हमें नफरत नहीं चाहिए. मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है.''

राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार रात को सो नहीं पाता बेचारा. उसने सबसे बड़ा क्राइम किया है. देश का उसने गला घोंटा है. इसलिए वो रात को सो नहीं पा रहा है.