Video: 'हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऑन टॉप' अमन शर्मा और इमरान अली की एक साथ निकली बिंदौरी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें दो लड़कों जिनका नाम अमन शर्मा और इमरान अली बताया जा रहा है एक ही गांव और मोहल्ले के रहने वाले हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Dec 2025 06:55 PM (IST)
देश में अक्सर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कलेश होते रहते हैं. सोशल मीडिया तमाम ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जिसमें लोग नफरती भाषाओं का उपयोग करते हैं. लेकिन इन सभी भाषाओं और भाषणों पर पानी फैरता एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल पेश की है. वीडियो में दो लड़कों जो अलग अलग धर्मों से आते हैं अपने मोहल्ले में एक साथ बैंड बाजा और घोड़ी लेकर निकले हैं और मौका है उनकी बिंदौरी का, जिसे शादी से एक दिन पहले निभाया जाता है.

एक साथ निकली अमन और इमरान की बिंदौरी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें दो लड़कों जिनका नाम अमन शर्मा और इमरान अली बताया जा रहा है एक ही गांव और मोहल्ले के रहने वाले हैं. शादी के मौके पर जब बिंदौरी निकालने की बात आई तो दोनों एक साथ घोड़ी पर बैठ कर निकले और लोगों को भाईचारे का इतना प्यारा पैगाम दिया कि लोग बस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

 
 
 
 
 
हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पेश की मिसाल

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों दूल्हे अलग अलग घोड़ी पर बैठे हैं और बैंड बाजे के साथ दोनों की बिंदौरी धूम धाम से निकाली जा रही है. दोनों के घर वाले और मेहमान एक साथ घोड़ी के आगे आगे बैंड बाजे की धुन पर डांस करते और मौज करते आगे बढ़ रहे हैं. वीडियो ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जोर देकर ऊपर खींचा है और एक उदाहरण समाज के सामने पेश किया है.

यूजर्स ने भी बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को  sadik_snake_lover नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दोनों भाइयों का प्यार हमेशा बना रहे. एक और यूजर ने लिखा...हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दोनों भाइयों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद.

Published at : 02 Dec 2025 06:55 PM (IST)
