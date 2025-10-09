बिहार के मधुबनी से दिखीं हिमालय की बर्फीली चोटियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खूबसूरत नजारा

आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर कई प्रकार के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसे ही इस बार बिहार से भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं इस वीड‍ियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बिहार के मधुबनी जिले से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक यूजर ने यह खूबसूरत वीडियो शेयर किया था. वीड‍ियो शेयर होने के बाद कुछ ही घंटों में यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में साफ आसमान के बीच दूर तक हिमालय की बर्फीली चोटियां नजर आ रही है.

बारिश के बाद साफ आसमान के कारण दिखा ये नजारा

जानकारी के अनुसार मधुबनी के जैननगर इलाके से हिमालय की यह खूबसूरत चोटियां दिखाई दी है. वहीं बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई बारिश के बाद प्रदूषण का लेवल कम हुआ था, जिसकी वजह से आसमान साफ हो गया और हिमालय का यह खूबसूरत नजारा देखने को मिला. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Satyamraj_in नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया था. यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि बिहार मधुबनी के जैननगर से हिमालय की अद्भुत खूबसूरती देखने को मिली. वहीं इस वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके अलावा 11 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक और हजारों लोगों ने शेयर भी किया है. वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है. जब हवा और मौसम पूरी तरह साफ होते हैं, तभी मधुबनी और उत्तर बिहार के कुछ ही इलाकों से हिमालय की चोटियां दिखाई देती है. हिमालय के यह पर्वत सैकड़ों किलोमीटर दूर नेपाल में स्थित है, लेकिन साफ मौसम के कारण दूर से भी यह नजारा साफ देखने को मिलता है.

View of the majestic Himalayas as seen from Jainagar, Madhubani, Bihar. pic.twitter.com/nEeor4khbR — Satyam Raj (@Satyamraj_in) October 7, 2025

लोगों को याद आए लॉकडाउन के दिन

इस वायरल वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स को लॉकडाउन के दिन याद आ गए. दरअसल वीड‍ियो वायरल होने के बाद इस पर सोशल मीडिया यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे है. इन यूजर्स में से एक ने वीडियो देखने के बाद लिखा कि यह खूबसूरत नजारा देखकर लॉकडाउन के दिन याद आ गए है. दरअसल लॉकडाउन के समय भी प्रदूषण घटने के बाद पंजाब और बिहार के कुछ इलाकों से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देने लगी थी. वीडियो वायरल होने के बाद एक और यूजर ने लिखा कि इतना साफ आसमान और दूर से हिमालय दिखने का यह नजारा बहुत समय बाद देखने को मिला है. एक और यूजर ने वीड‍ियो देखकर लिखा कि कई सालों बाद बिहार-नेपाल बॉर्डर से हिमालय द‍िखा है, यह नजारा वाकई अद्भुत है.

ये भी पढ़ें-Video: कैसे-कैसे लोग हैं! विकलांग बन ट्रेन में मांगी भीख, बेवकूफ बनाकर निकल लिया, सामने आया वीडियो