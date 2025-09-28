हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाथ में एक लाख का फोन और 30 हजार की साड़ी! लेकिन कैब वाले के 300 रुपये लेकर भागी आंटी- वीडियो वायरल

हाथ में एक लाख का फोन और 30 हजार की साड़ी! लेकिन कैब वाले के 300 रुपये लेकर भागी आंटी- वीडियो वायरल

Viral Video: दावा है कि आंटी के हाथ में लाख रुपये का फोन है और तन पर तीस हजार की साड़ी, लेकिन 300 रुपये का कैब किराया देने में उनकी हालत खराब हो जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Sep 2025 03:52 PM (IST)
पैसा जितना बड़ा दिखता है, कभी-कभी उतना ही छोटा हो जाता है जब उसे खर्च करने की बारी आती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो धड़ाधड़ शेयर हो रहा है जिसने लोगों की सोचने की क्षमता को भी उलझा दिया है. वीडियो में एक आंटी सड़क पर कैब ड्राइवर से जोरदार बहस करती नजर आती हैं. दावा है कि आंटी के हाथ में लाख रुपये का फोन है और तन पर तीस हजार की साड़ी, लेकिन 300 रुपये का कैब किराया देने में उनकी हालत खराब हो जाती है. मामला इतना तूल पकड़ता है कि दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप, चीख-पुकार और आखिर में पुलिस बुलाने तक की नौबत आ जाती है.

300 रुपये को लेकर कैब ड्राइवर और महिला में हुई तू तू मैं मैं

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक आंटी बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर कैब ड्राइवर से बहस में उलझ जाती हैं. आंटी का आरोप है कि ड्राइवर ने उन्हें लेट ड्रॉप किया है और इस वजह से उनका समय बर्बाद हुआ. लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर भी गुस्से में आकर कहता है कि लेट आने का कारण खुद आंटी ही थीं. यहीं से बहस गर्म हो जाती है. आंटी हाथ में महंगा स्मार्टफोन लहराती हुई कहती हैं कि "तुम्हारी सर्विस ही घटिया है," जबकि ड्राइवर उन्हें रोककर कहता है कि "मैडम पहले पैसे तो दे दो."

इसी दौरान भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग इस पूरे तमाशे का मजा लेने लगते हैं. आंटी ड्राइवर पर चिल्लाते हुए तेज कदमों से बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं, लेकिन ड्राइवर पीछे से जोर से आवाज लगाकर कहता है कि "300 रुपये देने की औकात नहीं है, कैब में बैठ जाती हो." यही नहीं, वह आगे कहता है कि अभी 112 पर कॉल कर रहा हूं, पुलिस आ रही है यहीं.

यूजर्स ने रखी अलग अलग राय

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आंटी की इज्जत का तो फालूदा हो गया. एक और यूजर ने लिखा...ये कैब वाले भी कम नहीं हैं, पिकअप के वक्त और ड्रॉप के वक्त अलग अलग अमाउंट की मांग करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आंटी 300 रुपये देने में दिक्कत हो रही है, शर्म आनी चाहिए.

Published at : 28 Sep 2025 03:52 PM (IST)
इंडिया
दिल्ली NCR
क्रिकेट
टेलीविजन
इंडिया
दिल्ली NCR
क्रिकेट
टेलीविजन
इंडिया
मध्य प्रदेश
हेल्थ
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
