सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सभी का दिल दहलाकर रख दिया है. गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के पास लेन बदलते हुए एक डिजायर टैक्सी कार हायाबूसा बाइक से टकरा गई जिसके बाद बाइक सवार बाइक समेत कई मीटर तक घसीटता हुआ गया और घायल हो गया. हादसे का इंटरनेट पर लोगों के होश उड़ा रहा है. जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त पीछे चल रहे एक बाइक राइडर ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया.

डिजायर से टकराई हायाबूसा

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइक राइडर हायाबूसा बाइक के पीछे चल रहा है जिसके हेलमेट पर लगा कैमरा हाईवे पर हो रही हर गतिविधी को कैप्चर कर रहा है. अचानक हाईवे पर चल रही एक टैक्सी कार इंडिकेटर देते हुए अपनी लेन बदलती है जिससे पास ही में चल रही तेज रफ्तार हायाबूसा उस कार से टकराकर अपना बैलेंस खोती है और गिर पड़ती है. आपको बता दें जिस वक्त ये हादसा हुआ दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे कोहरे से ढका हुआ था. गनीमत रही कि बाइक सवार ने हेलमेट लगाया हुआ था जिससे उसकी जान बच गई. बाइक सवार घायल को दुर्घटना के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है.

जबरदस्त टक्कर में 100 फीट दूर जा गिरी बाइक

आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि हायाबूसा उछलकर कार से लगभग 100 फीट दूर जा गिरी, बाइक के साथ सवार भी जोरदार तरीके से हाईवे पर गिरा. फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है. हैरानी की बात ये है कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में कथित तौर पर इस साल 800 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स अब इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने किसकी बताई गलती

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तेज रफ्तार बाइकर्स आसपास चलते लोगों के लिए भी खतरा हैं. एक और यूजर ने लिखा...इन बाइकर्स को कब समझ आएगा कि जान कितनी कीमती होती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की गलती है, तेज रफ्तार से चलते हैं.

