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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

Drishyam 3 Box office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया है. इसने 9वें दिन की कमाई के बाद 'मिर्जापुर द मूवी' को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 03:58 PM (IST)
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अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया है. रिलीज के बाद से ही ये थिएटर और बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसकी रिलीज को 9 दिनों का वक्त हो गया है, जिसके बाद अब इसने 'मिर्जापुर द मूवी' को भी पीछे छोड़ दिया और 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

'दृश्यम 3' अजय देवगन की साल 2026 की बेस्ट क्राइम ड्रामा फिल्म बन चुकी है वहीं, बॉलीवुड की भी शानदार फिल्म बन चुकी है. इससे एक बार फिर से अजय देवगन विजय सालगांवकर बनकर स्क्रीन पर छा गए हैं. इसमें श्रिया सरन भी उनके साथ अहम रोल में हैं. अब ये 2026 की चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी बन चुकी है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

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'दृश्यम 3' ने 9 दिनों में कितनी कमाई की?

सैकनिल्क के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों का वक्त पूरा कर लिया है.
- फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ का कलेक्शन किया.
- दूसरे दिन 53.50 करोड़, तीसरे दिन 61 करोड़ और चौथे दिन 21 करोड़ का बिजनेस किया.
- फिल्म ने पांचवे दिन 19.50 करोड़, छठे दिन 15.50 करोड़ और सातवें दिन 13 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 245.50 करोड़ हो चुका है.
- वहीं, फिल्म ने 8वें दिन 14.50 करोड़ तो 9वें दिन 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
- जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 286.50 करोड़ (नेट) रहा. 

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'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया है. कोईमोई के अनुसार, इसने 'मिर्जापुर द मूवी' को प्रॉफिट कमाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने 9 दिनों में 285.5 करोड़ नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका बजट 110 करोड़ रहा. इस लिहाज से फिल्म ने 159.55% प्रॉफिट कमा लिया है. ये सुपरहिट साबित हो चुकी है.

आपको बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' का बजट 90 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 233.45 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 159.39% रहा था, जिसे 'दृश्यम 3' ने पीछे छोड़ दिया है. अब ये इस साल की पांचवी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION
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