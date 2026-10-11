ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थमाइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान

माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान

सिरदर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है? जानिए दर्द की पहचान, इसके लक्षण, कितनी देर तक रहता है दर्द और किन संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी 

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

सिरदर्द होने पर कई लोग इसे थकान या तनाव का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हर सिरदर्द एक जैसा नहीं होता. सामान्य सिरदर्द में अक्सर सिर पर दबाव या कसाव महसूस होता है, जबकि माइग्रेन में धड़कने जैसा दर्द, जी मिचलाना और तेज रोशनी या आवाज से परेशानी होती है. दर्द कहां हो रहा है, कितनी देर रहता है और उसके साथ क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इन बातों से दोनों के बीच समझे अंतर

सिर के किस हिस्से में होता है दर्द ?

सामान्य तनाव से जुड़े सिरदर्द में अक्सर सिर के दोनों तरफ दर्द या दबाव महसूस होता है. ऐसा लग सकता है, जैसे सिर के चारों ओर कसाव हो रहा हो. माइग्रेन में दर्द अक्सर सिर के एक तरफ होता है. यह धड़कने जैसा महसूस होता है और कभी-कभी सिर के दोनों तरफ भी होने लगता है. इसलिए सिर्फ दर्द की जगह देखकर माइग्रेन की पहचान नहीं की जा सकती.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
हेल्थ
रिपोर्ट में सब ठीक, फिर क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट?
रिपोर्ट में सब ठीक, फिर क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट?
हेल्थ
CPR कब देना चाहिए और कब नहीं? जानें सही तरीका, इन बातों का रखें ध्यान
CPR कब देना चाहिए और कब नहीं? जानें सही तरीका, इन बातों का रखें ध्यान

दर्द के साथ दिखते हैं ये लक्षण

सामान्य सिरदर्द में हल्का या मध्यम दर्द और सिर में भारीपन महसूस होता है. वहीं, माइग्रेन में दर्द के साथ जी मिचलाना, उल्टी होना और रोशनी या तेज आवाज से परेशानी जैसी दिक्कतें भी होती हैं. कुछ लोगों को माइग्रेन के दौरान शांत और अंधेरे कमरे में आराम करने का मन करता है. चलने, सीढ़ियां चढ़ने या दूसरी सामान्य गतिविधियों से दर्द बढ़ता है.

कितनी देर तक रहता है सिरदर्द ?

तनाव से जुड़े सिरदर्द का दर्द करीब 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक रह सकता है. इसकी अवधि हर व्यक्ति में अलग होती है. माइग्रेन का दौरा बिना इलाज के 4 से 72 घंटे तक चलता है. इस दौरान दर्द कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता,है. अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है या रोजमर्रा के काम प्रभावित कर रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

क्या है माइग्रेन ऑरा ?

माइग्रेन से पीड़ित कुछ लोगों को सिरदर्द से पहले या उसके दौरान कुछ खास बदलाव महसूस होते हैं. इसे माइग्रेन ऑरा कहते हैं. इसके दौरान आंखों के सामने चमकती रोशनी या टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं दिखती हैं. कुछ लोगों को नजर के सामने धब्बे दिखाई देते हैं या हाथ-पैरों में झनझनाहट महसूस होती है. कभी-कभी बोलने में परेशानी भी होती है.हर माइग्रेन मरीज को ये लक्षण नहीं होते. पहली बार अचानक नजर में बदलाव, कमजोरी या बोलने में परेशानी होने पर इसे माइग्रेन मानकर नजरअंदाज न करें. 

यह भी पढ़ें :रिपोर्ट में सब ठीक, फिर क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट?

सामान्य सिरदर्द और माइग्रेन में कैसे करें अंतर ?

सिर में दबाव या कसाव के साथ होने वाला दर्द तनाव से जुड़े सिरदर्द का संकेत होता है. दूसरी ओर, धड़कने जैसा दर्द, जी मिचलाना, रोशनी और आवाज से परेशानी या शारीरिक गतिविधि से दर्द बढ़ना माइग्रेन की ओर इशारा करता है. फिर भी, दोनों के लक्षण एक-दूसरे से मिलते हैं. सही कारण जानने के लिए डॉक्टर लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर जांच करते हैं.

यह भी पढ़ें : Drug Advertising Rules: बिना अनुमति नहीं होगा दवाओं का प्रचार! केंद्र सरकार ला रही कड़ा कानून

Disclaimer: हर तेज सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन में एक तरफ ही दर्द हो, यह भी जरूरी नहीं है. लक्षणों को समझना मददगार है, लेकिन सही पहचान के लिए चिकित्सकीय सलाह जरूरी है.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Migraine Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
हेल्थ
रिपोर्ट में सब ठीक, फिर क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट?
रिपोर्ट में सब ठीक, फिर क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट?
हेल्थ
CPR कब देना चाहिए और कब नहीं? जानें सही तरीका, इन बातों का रखें ध्यान
CPR कब देना चाहिए और कब नहीं? जानें सही तरीका, इन बातों का रखें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अवैध हिरासत न हो, कानून से चलें', दिल्ली में सख्ती मामले पर बोला SC, पुलिस को नोटिस
'अवैध हिरासत न हो, कानून से चलें', दिल्ली में सख्ती मामले पर बोला SC, पुलिस को नोटिस
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
क्रिकेट
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
'हिरासत नहीं किडनैपिंग...', रिहा होने के बाद ध्रुव राठी का पहला वीडियो, क्या-क्या कहा?
'हिरासत नहीं किडनैपिंग...', रिहा होने के बाद ध्रुव राठी का पहला वीडियो, क्या-क्या कहा?
बॉलीवुड
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा, तस्वीरें वायरल
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
Home Tips
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
टेक्नोलॉजी
Motorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास
Motorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget