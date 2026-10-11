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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफूट फूटकर रोए दीपक कलाल...ध्रुव राठी को लेकर खूब बहाए आंसू

फूट फूटकर रोए दीपक कलाल...ध्रुव राठी को लेकर खूब बहाए आंसू

वायरल हो रहे इस वीडियो में दीपक कलाल का रो-रोकर बुरा हाल है. वे भरे गले और सिसकियों के साथ कहते दिखाई दे रहे हैं, "यह वीडियो मैं ध्रुव राठी के लिए बना रहा हूं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 03:06 PM (IST)
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ड्रामा और विवादों से पुराना नाता रखने वाले इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल एक बार फिर अपने नए कारनामे को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार दीपक कलाल का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में दीपक कलाल बच्चों की तरह फूट-फूटकर रोते हुए नजर आ रहे हैं और यूट्यूबर ध्रुव राठी के समर्थन में जनता से गुहार लगा रहे हैं. कैमरे के सामने आंसू बहाते हुए दीपक कलाल कह रहे हैं कि यह देश की स्थिति बहुत खराब है और जो लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए.

रो-रोकर दीपक कलाल ने ध्रुव राठी के लिए मांगी 'रेस्पेक्ट'

वायरल हो रहे इस वीडियो में दीपक कलाल का रो-रोकर बुरा हाल है. वे भरे गले और सिसकियों के साथ कहते दिखाई दे रहे हैं, "यह वीडियो मैं ध्रुव राठी के लिए बना रहा हूं. आप सब देख ही रहे हैं कि यह लोग पत्रकारों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मेट्रो और बस सब बंद कर रहे हैं... ध्रुव राठी हमारे लिए इतनी दूर से आया है, उसको रेस्पेक्ट करो." दीपक का यह हाई-वोल्टेज ड्रामा और चेहरे के हाव-भाव इतने अतिनाटकीय हैं कि गंभीर मुद्दे पर भी लोग ठहाके लगाने को मजबूर हो गए हैं.

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समर्थकों को फ्लाइंग किस और 'ध्रुव राठी को सपोर्ट करो' की अपील

रोते-रोते दीपक कलाल अचानक अपने चिर-परिचित अंदाज में आ जाते हैं और कहते हैं, "जो-जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, मैं उन्हें यहां से फ्लाइंग किस देता हूं... और आप सब मिलकर ध्रुव राठी को सपोर्ट करो." आंसुओं के बीच फ्लाइंग किस उछालने और ध्रुव राठी का झंडा बुलंद करने के इस अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन ने इंटरनेट का माहौल पूरी तरह से रंगीन कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब, लोगों ने कहा- "ओवरएक्टिंग के 50 रुपये काट"

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, मीम मेकर्स के लिए मानों लॉटरी लग गई. नेटिजन्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और दीपक कलाल की ओवरएक्टिंग के मजे ले रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा..."दीपक कलाल के आंसुओं में तो इतना दर्द है कि मगरमच्छ भी शर्मा जाए." दूसरे यूजर ने चुटकी ली..."ध्रुव राठी भी यह वीडियो देखकर सोच रहा होगा कि भाई मुझे ऐसे सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं थी."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 03:06 PM (IST)
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