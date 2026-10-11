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बच्चे ने कुत्तों के साथ खेला क्रिकेट..डॉगेश भाई ने की विकेट कीपिंग

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा हाथ में बैट थामे क्रीज पर तैयार खड़ा है और उसके ठीक पीछे एक समझदार कुत्ता विकेटकीपिंग पोजिशन में खड़ा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 04:20 PM (IST)
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भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, और जब गली क्रिकेट की बात आती है तो नियमों से लेकर खिलाड़ियों तक सब कुछ अनोखा होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों क्रिकेट का एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान भी किया है और उनका दिल भी जीत लिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इंसानों के साथ-साथ उनके चार पैरों वाले दोस्त यानी कुत्ते भी पूरी शिद्दत से फील्डिंग कर रहे हैं. वीडियो में एक जर्मन शेफर्ड डॉगी बाकायदा स्टंप्स के ठीक पीछे विकेटकीपर की जगह मुस्तैद खड़ा है. डॉगी का यह कीपिंग टैलेंट देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

इंसानों से भी तेज रिफ्लेक्स! विकेट के पीछे मुस्तैद दिखा डॉगी

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा हाथ में बैट थामे क्रीज पर तैयार खड़ा है और उसके ठीक पीछे एक समझदार कुत्ता विकेटकीपिंग पोजिशन में खड़ा है. जैसे ही गेंदबाज गेंद फेंकता है और बैट्समैन उसे मिस करता है, लाल रंग की गेंद सीधे विकेटकीपर बने डॉगी के पास पहुंचती है. डॉगी पलक झपकते ही फुर्ती से गेंद को अपने मुंह में भर लेता है. इसके बाद बैट्समैन बड़े ही प्यार से उसके मुंह से बॉल निकालता है और वापस बॉलर की तरफ बढ़ा देता है. डॉगी के इस गजब के रिफ्लेक्स और खेल के प्रति समझ को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा.

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बिना किसी तकरार के परफेक्ट टीम वर्क

गली क्रिकेट में अक्सर रनआउट या कीपिंग को लेकर दोस्तों में विवाद हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में बच्चों और डॉगी के बीच का तालमेल देखने लायक है. ना तो डॉगी बॉल लेकर भागता है और ना ही काटता है. वह बस गेंद पकड़कर बल्लेबाज को सौंप देता है ताकि खेल रुका ना रहे. बाकी कुत्ते भी आसपास फील्डिंग में लगे नजर आ रहे हैं. ऐसा अनोखा मैच देखकर हर कोई कह रहा है कि असली आईपीएल तो इस मैदान में खेला जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर व्यूज की बौछार, लोगों ने कहा- "इसे कहते हैं बेस्ट विकेटकीपर"

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कमेंट बॉक्स में मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "ये तो प्रोफेशनल क्रिकेटर से भी तेज रिफ्लेक्स है." दूसरे यूजर ने चुटकी ली..."यह तो बिना किसी फीस के सबसे वफादार विकेटकीपर मिल गया, ना कोई नो-बॉल का रोना और ना कैच छूटने का डर."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 04:20 PM (IST)
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