'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु में कहा कि CEC एक संवैधानिक संस्था है. वे स्वतंत्र हैं. वे स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र फैसले नहीं लेने दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि CEC के 2 सदस्यों ने खुलकर आयोग की पोल खोल दी है कि आयोग कैसे काम कर रहा है.

खरगे ने कहा कि CEC के 2 सदस्यों ने बताया है कि कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं और सदस्यों को कैसा महसूस हुआ, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने आगे कहा कि तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि 'वोट चोरी' जारी रहे. उन्होंने जो भी 'वोट चोरी' की है, उसी के दम पर उन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकार बनाई है.

ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बोले

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि ऐसा माहौल बनाने के लिए ही पीएम मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों की सुरक्षा के लिए 2023 का एक्ट लाए. उन्होंने उन्हें यह सुरक्षा (इम्युनिटी) दी. यह सुरक्षा न तो भारत के राष्ट्रपति को मिली है और न ही मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन यह एक चुनाव आयुक्त को दी गई है.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Congress National President Mallikarjun Kharge says, "The CEC is a constitutional body. They are independent. They can take independent decisions. But he is not allowing them to take independent decisions. The two CEC members have openly exposed the commission — how the commission is acting, how irregularities are going, and how the members felt — but they have not taken any action on that either. So, all these things are happening because he wants 'vote chori' to continue. Whatever 'vote chori' he has done, with that only, he has formed the government in the Centre and the states... To create such an atmosphere, Modi brought the 2023 Act to protect the Chief Election Commissioner and members. That immunity he gave. That immunity is not even for the President of India, not the Chief Justice, but that is given to one Election Commissioner. Why? After giving that, he started this process — vote chori, EVM, all that, and whatever mistakes he (CEC) commits, he is exempted from them till his death. It means that it is a conspiracy to snatch votes and commit fraud on democracy, and he is doing all that, and we'll fight it..." — ANI (@ANI) October 11, 2026

हम इसके खिलाफ लड़ेंगे- खरगे

खरगे ने सवाल उठाए कि क्यों उन्हें (ज्ञानेश कुमार) को ये सुरक्षा दी गई है और इसके बाद ही उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू की. खरगे ने आगे कहा कि वोट चोरी, EVM वगैरह वे (CEC) जो भी गलतियां करते हैं, उनके इस सबके लिए मरने तक छूट मिली हुई है. इसका मतलब है कि यह वोट हथियाने और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने की एक साजिश है और वे यह सब कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.

इंडिया गठबंधन सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है. इसमें ममता बनर्जी समेत कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल होंगे. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि ज्ञानेश कुमार के जाने तक इंडिया गठबंधन लड़ता रहेगा.

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