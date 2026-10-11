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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु में कहा कि CEC एक संवैधानिक संस्था है. वे स्वतंत्र हैं लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु में कहा कि CEC एक संवैधानिक संस्था है. वे स्वतंत्र हैं. वे स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र फैसले नहीं लेने दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि CEC के 2 सदस्यों ने खुलकर आयोग की पोल खोल दी है कि आयोग कैसे काम कर रहा है.

खरगे ने कहा कि CEC के 2 सदस्यों ने बताया है कि कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं और सदस्यों को कैसा महसूस हुआ, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने आगे कहा कि तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि 'वोट चोरी' जारी रहे. उन्होंने जो भी 'वोट चोरी' की है, उसी के दम पर उन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकार बनाई है. 

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ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बोले
प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि ऐसा माहौल बनाने के लिए ही पीएम मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों की सुरक्षा के लिए 2023 का एक्ट लाए. उन्होंने उन्हें यह सुरक्षा (इम्युनिटी) दी. यह सुरक्षा न तो भारत के राष्ट्रपति को मिली है और न ही मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन यह एक चुनाव आयुक्त को दी गई है.

हम इसके खिलाफ लड़ेंगे- खरगे
खरगे ने सवाल उठाए कि क्यों उन्हें (ज्ञानेश कुमार) को ये सुरक्षा दी गई है और इसके बाद ही उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू की. खरगे ने आगे कहा कि वोट चोरी, EVM वगैरह वे (CEC) जो भी गलतियां करते हैं, उनके इस सबके लिए मरने तक छूट मिली हुई है. इसका मतलब है कि यह वोट हथियाने और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने की एक साजिश है और वे यह सब कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.

इंडिया गठबंधन सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है. इसमें ममता बनर्जी समेत कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल होंगे. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि ज्ञानेश कुमार के जाने तक इंडिया गठबंधन लड़ता रहेगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 11 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar CONGRESS
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