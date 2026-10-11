दोस्त डिटेन हुए तो खुद पुलिस में बैठ गया युवक, देखें वीडियो

राजधानी दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन कई खबरें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा पूरी तरह से बढ़ा दिया है. दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और मुस्तैदी की एक लाइव तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है.

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई तीखी झड़प के बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और कानून व्यवस्था बहाल करने का यह कड़ा एक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस जनता के ड्रामे और पुलिस की सख्त कार्रवाई का यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड कर रही है और लोग इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर कर रहे हैं.

सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा और पुलिस की मुस्तैदी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिल्ली की व्यस्त सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच का ड्रामा साफ देखा जा सकता है. वीडियो की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की एक आधिकारिक बस सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है. इसी दौरान पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था बिगाड़ने और प्रतिबंधित क्षेत्र में हंगामा करने के आरोप में तेजी से घसीटते हुए बस की तरफ लाते हैं.

दोस्त के लिए खुद गाड़ी में बैठा दूसरा दोस्त

इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इस तनावपूर्ण माहौल में भी फिल्मी स्टाइल का तड़का लगा दिया. वीडियो में एक बेहद दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब पुलिसकर्मी एक प्रदर्शनकारी युवक को हिरासत में लेकर जबरन बस की तरफ ले जा रहे होते हैं. अपने जिगरी दोस्त को पुलिस की गिरफ्त में जाता देख, सड़क पर खड़ा उसका दूसरा दोस्त बिल्कुल भी विचलित नहीं होता. वह किसी फिल्मी सीन की तरह बड़े ही स्वैग और स्टाइल में खुद-ब-खुद आगे बढ़ता है और बिना किसी पुलिसिया दबाव के, सीधे पुलिस की गाड़ी के दरवाजे पर जाकर आराम से बैठ जाता है.

Dost ho toh aisa... 😂 https://t.co/Vx7XaD18j9 — Mohammed Zubair (@zoo_bear) October 10, 2026

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार और तीखे रिएक्शंस देने लगे हैं. एक यूजर लिखता है कि, दोस्त हो तो ऐसा, जो सुख-दुख के साथ-साथ पुलिस की गाड़ी में भी साथ बैठने के लिए तैयार रहे. वहीं एक दूसरा यूजर दोस्त की वफादारी पर चुटकी लेते हुए लिखता है कि, ये असली जय-वीरू की जोड़ी है, अकेले-अकेले जेल जाने नहीं दूंगा. कुछ यूजर्स जहां दिल्ली पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस पूरे नजारे को किसी बॉलीवुड फिल्म का लाइव सीन बता रहे हैं.

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