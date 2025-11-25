सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, लेकिन इस बार जिस क्लिप ने इंटरनेट पर आग लगा दी है, उसमें एक हरियाणवी भाभी अपने देसी ठाठ में धमाकेदार डांस करती हुई नजर आ रही हैं. लाल और पीले रंग के खूबसूरत लहंगे में सजी भाभी जैसे ही मशहूर हीरो होंडा गाने पर थिरकना शुरू करती हैं, वहां मौजूद पूरा माहौल तालियों और शोर से भर जाता है. भाभी की स्माइल, एक्सप्रेशन और ग्रेसफुल मूव्स देखकर भीड़ भी मंत्रमुग्ध रह जाती है.

हरियाणवी गाने पर देसी भाभी के डांस ने उड़ाया गर्दा

वीडियो में दिखाई देता है कि गांव की महिलाएं और युवतियां भाभी को घेरकर उनके डांस का मजा ले रही हैं. पीछे खड़ी महिलाएं कभी मुस्कुरा रही हैं, तो कभी ताली बजाते हुए भाभी को और जोश से नाचने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. भाभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेप्स करती दिख रही हैं और उनका डांस इतना एनर्जेटिक है कि देखने वालों के पैरों में खुद-ब-खुद थिरकन शुरू हो जाती है.

देसी स्टाइल और लहंगे के कायल हुए लोग

वीडियो को खास बनाने वाली बात है भाभी का आत्मविश्वास और उनका देसी अंदाज. ना कोई भारी-भरकम स्टेज, ना कोई लाइटिंग… बस गांव की चौपाल जैसा माहौल, आस-पास बैठी महिलाएं और बीच में भाभी का जबरदस्त डांस. यही सादगी और देसीपन इस वीडियो को लोगों से जोड़ देता है. भाभी के मूव्स बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होते हैं और उनका हर स्टेप गाने की बीट के साथ मेल खाता है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. लोग कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “हरियाणवी भाभी ने तो आज दिल जीत लिया.” वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा, “हीरो होंडा गाना + देसी भाभी = इंटरनेट का नया धमाका.” कई लोग इस वीडियो को बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं और इसके व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वीडियो को @alfaaj_adhure नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो