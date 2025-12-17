सोशल मीडिया पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक अनोखी कहानी तेजी से वायरल हो रही है. एक इंस्टाग्राम यूजर ने बताया कि उसने हाई स्कूल के दौरान हार्वर्ड में एडमिशन के लिए आवेदन किया था. उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया और बाद में कोई जवाब नहीं मिला. छह साल बाद पुराने ईमेल साफ करते समय उसे हार्वर्ड का एक ऐसा मेल मिला जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था. इस खुलासे को शख्स ने लोगों के साथ शेयर किया है और एक वीडियो भी जारी किया है.

पहली बार हाई स्कूल में देखा था हावर्ड में पढ़ने का सपना

वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में व्यक्ति बताता है कि जब वह हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब उसका सबसे बड़ा सपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था. उसने पूरे मन से हार्वर्ड में आवेदन किया. कुछ समय बाद उसे यह बताया गया कि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में है. यह सुनकर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. उसने अपील लेटर भी लिखा और हार्वर्ड को दोबारा मेल भेजा. लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला. धीरे धीरे उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा नहीं होगा.

6 साल इनबॉक्स की सफाई करते हुए मिला हावर्ड का मेल

इसके बाद उसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया. उसने खुद को संभाला और नए रास्ते खोजे. उसने गाने लिखने शुरू किए. धीरे धीरे संगीत उसकी दुनिया बन गया और वह एक म्यूजिशियन बन गया. जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही. उसे लगा कि जो होना था, वह हो चुका है.नलेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब छह साल बाद वह अपने पुराने ईमेल साफ कर रहा था. उसी दौरान उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया एक पुराना ईमेल दिखा. यह ईमेल छह साल पहले आया था, लेकिन उसने इसे कभी खोला ही नहीं था. यह देखकर वह हैरान रह गया. उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बात उससे कैसे छूट गई.

बोला, लोगों को बताने से कम हो जाएगा दुख

पोस्ट में उसने अपनी भावनाओं को बहुत सच्चे तरीके से जाहिर किया है. उसने बताया कि पहले उसे बहुत गुस्सा आया. फिर उसे दुख हुआ. उसके बाद उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ कि बिना हार माने उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई. अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे यह सब थोड़ा मजेदार भी लगता है. उसने साफ कहा कि इस ईमेल को अब खोलने से उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला था. वह वही इंसान रहता, वही काम करता और वही रास्ता चलता. लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह कहानी दुनिया से साझा करनी चाहिए. उसने लिखा कि अगर यह कहानी सिर्फ उसके पास रहती, तो उसे और ज्यादा दुख होता.

सोशल मीडिया यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने लिखा कि यह कहानी बताती है कि जिंदगी सिर्फ एक मौके पर खत्म नहीं होती. कुछ ने कहा कि शायद किस्मत उसे उसी रास्ते पर ले जाना चाहती थी, जहां वह आज खुश है. वहीं कई लोगों ने इसे सीख बताया कि कभी कभी जो हमें नहीं मिलता, वही हमारे लिए सबसे सही होता है.

