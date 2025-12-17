हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहावर्ड में 6 साल पहले हो गया एडमिशन, 6 साल बाद इनबॉक्स में मिला कॉल लेटर, अब कर रहा अफसोस- वीडियो वायरल

हावर्ड में 6 साल पहले हो गया एडमिशन, 6 साल बाद इनबॉक्स में मिला कॉल लेटर, अब कर रहा अफसोस- वीडियो वायरल

वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में व्यक्ति बताता है कि जब वह हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब उसका सबसे बड़ा सपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था. उसने पूरे मन से हार्वर्ड में आवेदन किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Dec 2025 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक अनोखी कहानी तेजी से वायरल हो रही है. एक इंस्टाग्राम यूजर ने बताया कि उसने हाई स्कूल के दौरान हार्वर्ड में एडमिशन के लिए आवेदन किया था. उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया और बाद में कोई जवाब नहीं मिला. छह साल बाद पुराने ईमेल साफ करते समय उसे हार्वर्ड का एक ऐसा मेल मिला जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था. इस खुलासे को शख्स ने लोगों के साथ शेयर किया है और एक वीडियो भी जारी किया है.

पहली बार हाई स्कूल में देखा था हावर्ड में पढ़ने का सपना

वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में व्यक्ति बताता है कि जब वह हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब उसका सबसे बड़ा सपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था. उसने पूरे मन से हार्वर्ड में आवेदन किया. कुछ समय बाद उसे यह बताया गया कि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में है. यह सुनकर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. उसने अपील लेटर भी लिखा और हार्वर्ड को दोबारा मेल भेजा. लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला. धीरे धीरे उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा नहीं होगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hyosang / Luxid (@hyosanggg)

6 साल इनबॉक्स की सफाई करते हुए मिला हावर्ड का मेल

इसके बाद उसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया. उसने खुद को संभाला और नए रास्ते खोजे. उसने गाने लिखने शुरू किए. धीरे धीरे संगीत उसकी दुनिया बन गया और वह एक म्यूजिशियन बन गया. जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही. उसे लगा कि जो होना था, वह हो चुका है.नलेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब छह साल बाद वह अपने पुराने ईमेल साफ कर रहा था. उसी दौरान उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया एक पुराना ईमेल दिखा. यह ईमेल छह साल पहले आया था, लेकिन उसने इसे कभी खोला ही नहीं था. यह देखकर वह हैरान रह गया. उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बात उससे कैसे छूट गई.

बोला, लोगों को बताने से कम हो जाएगा दुख

पोस्ट में उसने अपनी भावनाओं को बहुत सच्चे तरीके से जाहिर किया है. उसने बताया कि पहले उसे बहुत गुस्सा आया. फिर उसे दुख हुआ. उसके बाद उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ कि बिना हार माने उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई. अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे यह सब थोड़ा मजेदार भी लगता है. उसने साफ कहा कि इस ईमेल को अब खोलने से उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला था. वह वही इंसान रहता, वही काम करता और वही रास्ता चलता. लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह कहानी दुनिया से साझा करनी चाहिए. उसने लिखा कि अगर यह कहानी सिर्फ उसके पास रहती, तो उसे और ज्यादा दुख होता.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने लिखा कि यह कहानी बताती है कि जिंदगी सिर्फ एक मौके पर खत्म नहीं होती. कुछ ने कहा कि शायद किस्मत उसे उसी रास्ते पर ले जाना चाहती थी, जहां वह आज खुश है. वहीं कई लोगों ने इसे सीख बताया कि कभी कभी जो हमें नहीं मिलता, वही हमारे लिए सबसे सही होता है.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

Published at : 17 Dec 2025 10:11 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Harvard Acceptance Email
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे (17-12-2025)
PM मोदी को Ethopia में सर्वोच्च सम्मान! अब Oman के साथ व्यापारिक क्रांति की बारी | India
Taira Malaney की Journey: 8 साल का Turtle Walker सफर, Satish Bhaskar की कहानी, Global Recognition और Filmmaker बनने का अनुभव
Prithviraj Chavan: सेना का अपमान, फिर से नहीं चूके चव्हाण! | OP Sindoor | Mahadangal With Chitra
Khabar Gawah Hai: ऑपरेशन सिंदूर.. कांग्रेस का भ्रम कब होगा दूर? | Prithviraj Chavan | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
ट्रेंडिंग
'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
Results
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
यूटिलिटी
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget