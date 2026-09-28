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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहापुड़ में ब्रेड पकौड़ों के लिए जूतमपैजार, यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध

हापुड़ में ब्रेड पकौड़ों के लिए जूतमपैजार, यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध

बागपत का चाट युद्ध तो याद ही होगा, अब हापुड़ में ब्रेड पकौड़े की दुकान पर ऐसा बवाल हुआ कि सड़क ही अखाड़ा बन गई. सोशल मीडिया पर अब इस विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 28 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की चीजों को लेकर होने वाले विवाद कभी-कभी ऐसा रूप ले लेते हैं कि देखने वाले भी सोच में पड़ जाएं. कुछ साल पहले बागपत का चाट युद्ध खूब चर्चा में रहा था. सोशल मीडिया पर आज भी इसको लेकर मीम्स बनते हैं. अब हापुड़ से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. फर्क बस इतना है कि इस बार मामला चाट का नहीं, बल्कि ब्रेड पकौड़े का है.

दुकान के पास शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि कई लोग आपस में भिड़ गए. वीडियो में लात-घूंसे से लेकर डंडे और दूसरी चीजें चलती दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे हापुड़ का ब्रेड पकौड़ा युद्ध कहकर मजे ले रहे हैं.

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 ब्रेड पकौड़े की दुकान के बाहर मचा बवाल

वायरल वीडियो में मामला हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव का बताया जा रहा है. यहां ब्रेड पकौड़े की दुकान के पास दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और कुछ ही देर में बात हाथापाई तक पहुंच गई. वीडियो में कई लोग एक-दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं और कई महिलाएं विवाद को रोकने की कोशिश कर रही हैं. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है. आसपास खड़े लोग भी इस पूरे हंगामे को देख रहे हैं.

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छोटी बात ने लिया बड़ा रूप

इस विवाद की वजह को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं. कुछ रिपोर्ट्स में ब्रेड पकौड़े के साथ चटनी को लेकर विवाद की बात कही गई है, जबकि कुछ में पैसों के लेनदेन को शुरुआती वजह बताया गया है. हालांकि वजह जो भी रही हो, मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि सड़क पर जमकर मारपीट होने लगी. वायरल वीडियो में दोनों तरफ से लोग एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. कहीं हाथापाई हो रही है तो कहीं डंडे और आसपास पड़ी चीजों का इस्तेमाल होता नजर आ रहा है. दुकान के पास रखा सामान भी इस हंगामे के दौरान इधर-उधर होता दिखता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना में करीब चार लोग घायल हुए हैं.

यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध

हापुड़ के इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को साल 2021 का बागपत चाट विवाद याद आ गया. उस समय बड़ौत के बाजार में दो चाट दुकानदारों के बीच ग्राहक को लेकर विवाद हुआ था और मामला मारपीट तक पहुंच गया था. उस वीडियो के बाद आइंस्टीन चाचा के नाम से मशहूर हुए एक व्यक्ति के मीम्स भी खूब वायरल हुए थे. अब हापुड़ की घटना के बाद लोग दोनों मामलों को मजेदार अंदाज में जोड़ रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे है पकोड़े के लिए इतनी मारपीट.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 28 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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