डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश

डॉक्टर से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को दी गई जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार की याचिका के बावजूद पार्षद को जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश देने की बात कही कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

'मेडिकल फ्रेटरनिटी को छुआ नहीं जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेश साफ और जोरदार होना चाहिए कि मेडिकल फ्रेटरनिटी को छुआ नहीं जा सकता. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग लोगों की सेवा करते हैं और उनके साथ इस तरह हमला नहीं किया जा सकता.

तीन दिन में सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को तीन दिन के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मामले में दोबारा हिरासत में जाना होगा.

क्या था मामला?

महाराष्ट्र के कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के शास्त्री नगर अस्पताल में 6 जुलाई को दो डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. इस मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को पुलिस ने 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था. घटना के बाद डॉक्टरों और मेडिकल संगठनों की ओर से विरोध जताया गया था.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, एक महिला ने सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था. जांच के दौरान पता चला कि नवजात की गर्दन में नाल दो बार लिपटी हुई थी. ऐसे में बच्चे को तत्काल विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत थी. हालांकि, अस्पताल का नवजात गहन चिकित्सा कक्ष (एनआईसीयू) पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ था. इसके चलते डॉक्टरों ने बच्चे के परिवार को उसे बेहतर और जरूरी इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी थी.



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