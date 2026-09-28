एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर

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एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर

फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने विक्की कौशल, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के स्मोकिंग करते हुए पोस्टर्स पर सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कहा कि एंटी स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Sep 2026 01:37 PM (IST)
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संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म लव एंड वॉर से हाल ही विक्की कौशल का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया था जिसमें वे स्मोकिंग करते दिखे. इससे पहले ब्लॉकबस्टर एनिमल में रणबीर कपूर और धुरंधर में रणवीर सिंह का भी ऐसा ही पोस्ट रिलीज हुआ था. वहीं अब फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के प्रमोशनल पोस्टर्स में स्मोकिंग दिखाने पर सवाल उठाए हैं.

एक्स पर एक पोस्ट के जरिए, उन्होंने इस तरह की तस्वीरों और सिनेमाघरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली एंटी-स्मोकिंग चेतावनियों के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया है.

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विक्की, रणीर-रणवीर के स्मोकिंग वाले पोस्टर्स पर संजय गुप्ता का तंज
बता दें कि संजय ने अपने एक्स अकाउंट पर एक कोलाज शेयर किया जिसमें 'एनिमल' में रणबीर कपूर, 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और 'लव एंड वॉर' में विक्की कौशल नज़र आ रहे हैं. इन तीनों में एक बात कॉमन थी स्मोकिंग. पोस्टर्स में एक्टर्स अपने-अपने किरदारों के लुक में स्मोकिंग करते हुए दिखे. फ़िल्मों से पहले और फ़िल्म के दौरान दिखाए जाने वाले जरूरी एंटी-स्मोकिंग मैसेज के मकसद पर सवाल उठाते हुए संजय ने लिखा, "जब फिल्मों के पोस्टर ऐसे हों, तो फिल्मों से पहले और फिल्म के दौरान दिखाई जाने वाली उन खराब एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या मतलब है जिन्हें हमें देखना पड़ता है?"

 

संजय की पोस्ट पर यूजर्स कर रहे रिएक्ट
संजय गुप्ता की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और कई यूजर्स ने इस पर रिएक्शन दिया है. एक ने लिखा, "हैरानी की बात है कि यह बात 'कांटे' फिल्म के डायरेक्टर कह रहे हैं, जिसकी एक फिल्म में गाना है, 'सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाके, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाके...' - क्या विडंबना है!"

यूजर्स की इस पोस्ट का जवाब देते हुए संजय ने लिखा, "तब स्मोकिंग न करने के विज्ञापन नहीं होते थे, जीनियस.”


एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर

CBFC के नए नियम क्या कहते हैं?
बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) ने स्क्रीन पर क्या दिखाया जा सकता है और कुछ खास विषयों को कैसे दिखाया जाना चाहिए, इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर को सिनेमैटोग्राफ़ एक्ट के तहत इन नए नियमों की घोषणा की थी. इन नियमों के मुताबिक, नशीले पदार्थों को दिखाने वाली फिल्मों में ड्रग्स के खिलाफ वॉर्निंग दिखाना ज़रूरी है. साथ ही, हिंसा, संवेदनशील विषयों और ऐसे कंटेंट पर भी पाबंदियां दोहराई गई हैं जिनसे दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों पर असर पड़ सकता है. ये बदलाव केंद्र सरकार द्वारा 18 सदस्यों वाले नए बोर्ड के साथ CBFC के पुनर्गठन के साथ ही किए गए हैं.

सबसे बड़े बदलावों में से एक है उन फिल्मों के लिए जरूरी चेतावनी लागू करना जिनमें नशीले पदार्थों या साइकोट्रोपिक पदार्थों के सेवन, इस्तेमाल या तस्करी को दिखाया जाता है. अब ऐसे सीन्स में स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाना होगा: “अवैध नशीले पदार्थ सेहत को बर्बाद करते हैं और जेल की सज़ा दिलाते हैं. से नो टू ड्रग्स.”

नए सीबीएफसी पैनल में कौन-कौन हैं शामिल?
18 सदस्यों वाले सीबीएफसी के नए पैनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति ज़िंटा, पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, पल्लवी जोशी और प्रोसेनजीत चटर्जी, फिल्ममेकर प्रियदर्शन और ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले म्यूज़िशियन रिकी केज शामिल हैं. शशि शेखर वेम्पति सीबीएफसी के चेयरपर्सन बने रहेंगेय

इस पैनल में फिल्ममेकर नीला माधव पांडा, एक्टर मनोज जोशी, सिंगर और पूर्व सांसद हंस राज हंस, प्रोड्यूसर सुप्रिया यारलागड्डा, कवि यतींद्र मिश्र, एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और निशिगंधा वाड, थिएटर डायरेक्टर वामन केंद्रे और लेखक रमेश पतंगे भी शामिल है.

 

 

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Published at : 28 Sep 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ranveer SIngh VICKY KAUSHAL
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