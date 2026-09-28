गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदीदी ने फुट ओवरब्रिज पर ही चढ़ा दी स्कूटी, यूजर्स बोले- स्पेशल लाइसेंस लिया है

दीदी ने फुट ओवरब्रिज पर ही चढ़ा दी स्कूटी, यूजर्स बोले- स्पेशल लाइसेंस लिया है

फुट ओवरब्रिज आमतौर पर पैदल चलने वालों के लिए होता है, लेकिन वायरल वीडियो में एक महिला स्कूटी लेकर इसी रास्ते पर जाती नजर आईं. वीडियो देखकर यूजर्स भी हैरान हैं

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 28 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

फुट ओवरब्रिज देखकर आमतौर पर लोग सीढ़ियां या रैंप ढूंढते हैं और पैदल सड़क पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है फुट ब्रिज पर स्कूटी भी चढ़ सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दीदी ने फुट ओवरब्रिज को देखकर शायद कुछ अलग ही सोच लिया और स्कूटी को लेकर वह सीधे फुट ओवरब्रिज की तरफ पहुंच गईं.

वीडियो में उनका यह अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के नियमों के साथ-साथ उन्होंने अपनी सुविधा का रास्ता भी खुद ही खोज लिया हो. अब इसी वजह से वीडियो सोशल मीडिया पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं बंटोर रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
राजस्थानी गाने पर पल्लू हटा हसीना ने उड़ाया गर्दा, बवाल है यह वीडियो
राजस्थानी गाने पर पल्लू हटा हसीना ने उड़ाया गर्दा, बवाल है यह वीडियो
ट्रेंडिंग
भारत से अमेरिका पहुंचे युवक ने बताया अपना संघर्ष, वीडियो वायरल
भारत से अमेरिका पहुंचे युवक ने बताया अपना संघर्ष, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल
तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल

स्कूटी लेकर फुट ओवरब्रिज की तरफ पहुंची दीदी

वीडियो में एक महिला स्कूटी पर नजर आती है और वह फुट ओवरब्रिज के पास पहुंचकर स्कूटी को उसी तरफ ले जाती दिखाई देती हैं. जहां लोग आमतौर पर पैदल सड़क पार करने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वहीं महिला स्कूटी के साथ वहां जाती दिख रही हैं. कैमरे में कैद हुआ यह नजारा लोगों को इसलिए भी अजीब लग रहा है क्योंकि फुट ओवरब्रिज पर स्कूटी ले जाना आम बात नहीं है. और खास बात यह की दीदी इतनी उपर स्कूटी लेकर कैसे गई ?

यह भी पढ़ें : हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप

 दीदी को देख लोग हुए कंफ्यूज

वीडियो देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर स्कूटी को वहां तक ले जाने का आइडिया आया कैसे. सड़क पर अपनी जगह चलने के बजाय महिला ने ऐसा रास्ता चुना, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पूरे मामले को अपने-अपने अंदाज में समझना शुरू कर दिया.

यूजर्स बोले- स्पेशल लाइसेंस लिया है क्या?

वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार अंदाज में कमेंट करना शुरू कर दिया. किसी ने कहा, मैडम ने स्पेशल लाइसेंस लिया है क्या? तो किसी ने लिखा, फुट ओवरब्रिज का नया इस्तेमाल! एक यूजर ने मजाक में कहा, जहां रास्ता दिखे, वहीं स्कूटी चला दो. एक यूजर ने लिखा की दीदी नया रास्ता दिखा दिया आपने ब्रिज का. वहीं कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाही भी बताया. और यह भी बताया की ऐसी लापरवाही महिला के लिए भी हानिकारक हो सकती थी.

यह भी पढ़ें : भारत से अमेरिका पहुंचे युवक ने बताया अपना संघर्ष, वीडियो वायरल

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
राजस्थानी गाने पर पल्लू हटा हसीना ने उड़ाया गर्दा, बवाल है यह वीडियो
राजस्थानी गाने पर पल्लू हटा हसीना ने उड़ाया गर्दा, बवाल है यह वीडियो
ट्रेंडिंग
भारत से अमेरिका पहुंचे युवक ने बताया अपना संघर्ष, वीडियो वायरल
भारत से अमेरिका पहुंचे युवक ने बताया अपना संघर्ष, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल
तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा
ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग
कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग
क्रिकेट
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
इंडिया
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
ओटीटी
टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget