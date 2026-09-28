रोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे के बाद रोहित शर्मा एक हादसे का शिकार हो गए, बस से उतरते हुए वह सीढ़ियों पर गिर गए. वहां खड़े पुलिसकर्मी तुरंत उनकी तरफ दौड़े और उन्हें उठाया. इसका वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा बस से उतरते हुए सीढ़ियों पर फिसल गए. इस दौरान उनके पास एक बैग और हाथ में कुछ कागज नजर आ रहे हैं. उन्हें गंभीर चोट भी आ सकती थी लेकिन वह बाल-बाल बच गए. पुलिसकर्मी ने तुरंत उन्हें उठाया, वह उठकर होटल चले गए. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये पहले वनडे के बाद होटल लौटते हुए हुआ.

ROHIT SHARMA’S BUS MOMENT! 🫢



While returning to the hotel after India’s win, Rohit Sharma slipped on the team bus stairs! 😂 pic.twitter.com/nAvwUIJIaT — Rehan 56 (@imrehan056) September 28, 2026

भारत ने 8 विकेट से जीता पहला वनडे

रविवार को वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 295 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, उन्होंने 32 रन बनाए थे. विराट कोहली ने इस मैच में ऐतिहासिक पारी खेली, उन्होंने 139 रन बनाए.

विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक और शतक पूरा किया था. कोहली ने इस पारी में आपने 15000 वनडे रन पूरे किए, वह एक देश में 7 हजार वनडे रन बनाने वाले भी पहले बल्लेबाज बन गए हैं. कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 10 ओवरों में 40 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे बुधवार, 30 सितंबर को गुवाहाटी (बरसापारा स्टेडियम) में खेला जाएगा. सीरीज बचाने के लिए वेस्टइंडीज के लिए ये मैच करो या मरो वाला है. शुभमन गिल एंड टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी.

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