IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने

रोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने

टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. जीत के बाद जब प्लेयर्स होटल लौटे, तब रोहित शर्मा बस से उतरते हुए सीढ़ियों पर फिसल गए. इसका वीडियो सामने आया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Sep 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे के बाद रोहित शर्मा एक हादसे का शिकार हो गए, बस से उतरते हुए वह सीढ़ियों पर गिर गए. वहां खड़े पुलिसकर्मी तुरंत उनकी तरफ दौड़े और उन्हें उठाया. इसका वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा बस से उतरते हुए सीढ़ियों पर फिसल गए. इस दौरान उनके पास एक बैग और हाथ में कुछ कागज नजर आ रहे हैं. उन्हें गंभीर चोट भी आ सकती थी लेकिन वह बाल-बाल बच गए. पुलिसकर्मी ने तुरंत उन्हें उठाया, वह उठकर होटल चले गए. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये पहले वनडे के बाद होटल लौटते हुए हुआ.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में तख्तापलट, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर बना बोर्ड का नया चेयरमैन
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में तख्तापलट, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर बना बोर्ड का नया चेयरमैन
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
क्रिकेट
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्रिकेट
IND vs AFG Asian Games: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत को मिला सेमीफाइनल टिकट
बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत को मिला सेमीफाइनल टिकट

भारत ने 8 विकेट से जीता पहला वनडे

रविवार को वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 295 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, उन्होंने 32 रन बनाए थे. विराट कोहली ने इस मैच में ऐतिहासिक पारी खेली, उन्होंने 139 रन बनाए.

विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक और शतक पूरा किया था. कोहली ने इस पारी में आपने 15000 वनडे रन पूरे किए, वह एक देश में 7 हजार वनडे रन बनाने वाले भी पहले बल्लेबाज बन गए हैं. कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 10 ओवरों में 40 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे बुधवार, 30 सितंबर को गुवाहाटी (बरसापारा स्टेडियम) में खेला जाएगा. सीरीज बचाने के लिए वेस्टइंडीज के लिए ये मैच करो या मरो वाला है. शुभमन गिल एंड टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी.

यह भी पढ़ें- क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma IND Vs WI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में तख्तापलट, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर बना बोर्ड का नया चेयरमैन
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में तख्तापलट, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर बना बोर्ड का नया चेयरमैन
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
क्रिकेट
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्रिकेट
IND vs AFG Asian Games: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत को मिला सेमीफाइनल टिकट
बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत को मिला सेमीफाइनल टिकट
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
विश्व
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
पंजाब
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget