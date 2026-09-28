दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में प्रदूषण के रोकथाम के संदर्भ में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं. दिल्ली सरकार ने इस सदंर्भ में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं. साथ ही WFH का ऐलान भी किया है.
सर्दियों के आमद की आहट के साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए अभी से नियमावली और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं. 1 नवंबर से दिल्ली में सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं. साथ ही तोड़फोड़, गाड़ियों के स्क्रैप के काम पर भी पाबंदी लगा दी गई है.
एक आदेश में कहा गया है कि 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.
साथ ही 10 दिसंबर, 2026 से 20 जनवरी, 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी.
Work From Home पर क्या बोली सरकार?
1 नवंबर से 28 फरवरी तक अलग-अलग ऑफिस टाइमिंग बदली गई है. MCD के तहत ऑफिस टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक और GNCTD के तहत ऑफिस का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा.
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वहीं सरकारी और निजी ऑफिसों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50% ऑफिस से काम करेंगे.
पार्किंग फीस पर क्या होंगे नियम?
दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग जगहों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा. हालांकि यह नियम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मालिकाना हक और प्रबंधन वाली पार्किंग जगहों को छोड़कर लागू होगा.