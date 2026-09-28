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राजस्थानी गाने पर पल्लू हटा हसीना ने उड़ाया गर्दा, बवाल है यह वीडियो

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार इवेंट के बैकड्रॉप में महफिल सजी हुई है. हरे रंग के गोटा-पत्ती और ग्रेसफुल एम्ब्रॉयडरी वाले राजस्थानी लहंगे में यह खूबसूरत लड़की स्टेज पर एंट्री लेती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 10:00 AM (IST)
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जब बात राजस्थानी लोकगीतों और पारंपरिक गानों की आती है, तो उनके संगीत की मिठास और ढोलक की थाप सुनते ही किसी के भी कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बवंडर वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने नेटिजन्स के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं.

हरे रंग के भारी-भरकम राजस्थानी लहंगे में सजी एक बेहद खूबसूरत हसीना ने स्टेज पर उतरकर ऐसा डांस किया कि वहां मौजूद पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी. पल्लू हटाकर जब हसीना ने घूमर और कातिलाना लटके-झटके दिखाए, तो देखने वालों के होश उड़ गए.

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हरे लहंगे में अप्सरा सी लगी हसीना, घूमर से जमाया रंग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार इवेंट के बैकड्रॉप में महफिल सजी हुई है. हरे रंग के गोटा-पत्ती और ग्रेसफुल एम्ब्रॉयडरी वाले राजस्थानी लहंगे में यह खूबसूरत लड़की स्टेज पर एंट्री लेती है. सिर पर शिशफूल, हाथों में कांच-गोल्ड की चूड़ियां और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए जब उसने राजस्थानी लोकधुन पर थिरकना शुरू किया, तो हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं. उसकी हर एक अदा और घूमर की गोल-गोल फिरकी ने पूरे हॉल में समां बांध दिया.

 
 
 
 
 
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पल्लू हटाकर दिखाए ऐसे लटके-झटके, बजने लगीं तालियां

डांस के बीच में जब इस हसीना ने अपने लहंगे का पल्लू थोड़ा सा हटाकर देसी अंदाज में ठुमके लगाना शुरू किया, तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. चेहरे के बेहतरीन एक्सप्रेशंस, नजाकत और कमाल के बॉडी फ्लैक्सिबिलिटी के साथ उसने जिस एनर्जी में डांस किया, उसने इस परफॉर्मेंस को यादगार बना दिया. आसपास मौजूद लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस शानदार डांस को कैद करते और लगातार हूटिंग करते नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मची सनसनी, यूजर्स बोले- 'बवाल है यह डांस'

जैसे ही यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुआ, कमेंट्स और लाइक्स की बाढ़ आ गई. वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की सुंदरता, आउटफिट और धमाकेदार डांस स्टेप्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "राजस्थानी कल्चर और ग्रेस का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता, क्या कमाल का डांस है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "पल्लू हटाने के बाद जो स्वैग दिखाया है, उसने तो दिल ही जीत लिया."

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देखने वालों की नहीं हट रही नजर, बार-बार देखा जा रहा वीडियो

इस हसीना के कॉन्फिडेंस और टैलेंट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय पारंपरिक डांस और गानों का जादू हमेशा बरकरार रहता है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक यह गदर डांस वीडियो नहीं देखा है, तो समझिए आपने आज का सबसे शानदार ट्रेंडिंग वीडियो मिस कर दिया.

यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 10:00 AM (IST)
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