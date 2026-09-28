उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के क्रम में शाही मस्जिद के एक हिस्से को तोड़े जाने के बीच बड़ी प्रतिक्रिया दी है. सपा चीफ ने कहा है कि हमारे मुसलमान धैर्य रखें. अधिकार छीनने वालों को संविधान सजा देगा. कन्नौज सांसद ने कहा कि सबसे ज्यादा अवैध इमारत जो है वो बीजेपी के पास है.

बता दें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 सितंबर के उस आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है जिसमें उज्जैन नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सड़क क्षेत्र में पड़ने वाले शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. मस्जिद वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है.

हालांकि मस्जिद की नुमाइंदा कमेटी के लोग खुद ही मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ रहे हैं जो सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रही है. डीएम रोशन सिंह, एसपी , और शहर काजी ने भी लोगों से अफवाहों में न आने की अपील की है.

मायावती और शंकराचार्य पर भी बोले अखिलेश

इससे पहले सपा चीफ ने शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसकी सजा बीजेपी को मिलेगी. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया गया, इसकी भी सजा बीजेपी को मिलेगी. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच्चे गाय प्रेमी हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में 100 गाय रखनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने मायावती की ओर से ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोपों पर साइबर फ्रॉड का जिक्र किया. उन्होंने बिना ईवीएम का नाम लिए तकनीकी मशीनरी पर सवाल खड़े किए. अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में साइबर फ्रॉड हो रहा है और इसी शहर में 120 लोग अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे और अमेरिका से पैसे वसूल रहे थे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कट्टे से नहीं, बल्कि कंप्यूटर से सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है.