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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...

उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उज्जैन में शाही मस्जिद पर कार्रवाई के बीच बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के क्रम में शाही मस्जिद के एक हिस्से को तोड़े जाने के बीच बड़ी प्रतिक्रिया दी है. सपा चीफ ने कहा है कि हमारे मुसलमान धैर्य रखें. अधिकार छीनने वालों को संविधान सजा देगा.  कन्नौज सांसद ने कहा कि सबसे ज्यादा अवैध इमारत जो है वो बीजेपी के पास है. 

बता दें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 सितंबर के उस आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है जिसमें उज्जैन नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सड़क क्षेत्र में पड़ने वाले शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. मस्जिद वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है.

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हालांकि मस्जिद की नुमाइंदा कमेटी के लोग खुद ही मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ रहे हैं जो सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रही है.  डीएम रोशन सिंह, एसपी , और शहर काजी ने भी लोगों से अफवाहों में न आने की अपील की है. 

मायावती और शंकराचार्य पर भी बोले अखिलेश

इससे पहले सपा चीफ ने शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसकी सजा बीजेपी को मिलेगी. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया गया, इसकी भी सजा बीजेपी को मिलेगी. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच्चे गाय प्रेमी हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में 100 गाय रखनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने मायावती की ओर से ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोपों पर साइबर फ्रॉड का जिक्र किया. उन्होंने बिना ईवीएम का नाम लिए तकनीकी मशीनरी पर सवाल खड़े किए. अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में साइबर फ्रॉड हो रहा है और इसी शहर में 120 लोग अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे और अमेरिका से पैसे वसूल रहे थे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कट्टे से नहीं, बल्कि कंप्यूटर से सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 28 Sep 2026 01:23 PM (IST)
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