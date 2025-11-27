शादी-ब्याह की रस्मों में हल्दी का फंक्शन हमेशा खुशियों, हंसी-मजाक और मस्ती से भरा होता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माहौल खुशी का नहीं बल्कि अखाड़े जैसा बन गया. स्टेज पर सजी-धजी महिलाएं अचानक आपस में भिड़ गईं और हल्दी की रस्म कुछ ही सेकंड में मारपीट, बाल नोचना और धक्का-मुक्की में बदल गई. देखने वाले दंग रह गए और सोशल मीडिया पर लोग मज़ाक उड़ाते हुए लिखने लगे कि “लगता है खाला और फूपी की ड्रेस एक जैसी हो गई थी.” यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि हल्दी से ज्यादा हंगामा चर्चा में है.

हल्दी के फंक्शन में स्टेज पर लड़ बैठीं महिलाएं

हल्दी का फंक्शन, जो आमतौर पर हंसी-ठिठोली और प्यार भरे पलों से भरा होता है, इस बार एक अलग ही वजह से सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है. वीडियो में दिखता है कि पीले फूलों और सजावट से सजा हुआ स्टेज तैयार है, कुछ महिलाएं दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने या शायद हल्दी लगाने स्टेज पर चढ़ी थीं. लेकिन कुछ ही पलों में यह सामान्य सा समारोह हंगामे में बदल गया जब दो या तीन महिलाएं अचानक आपस में लड़ने लगीं.

बाल नोचे, घूंसे मारे और छिड़ गया दंगल

वीडियो में साफ दिखता है कि एक महिला दूसरी को धक्का देती है, फिर कोई तीसरी महिला बीच में कूदकर किसी के बाल पकड़ लेती है. देखते ही देखते स्टेज पर अफरा-तफरी मच जाती है. सजावट के फूल उड़ते हैं, हल्दी इधर-उधर फैल जाती है और घूंसे, थप्पड़, चीख-पुकार सब कुछ एक ही फ्रेम में दिखाई देता है. वहां मौजूद लोग पहले तो समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या, लेकिन फिर कई लोग आगे बढ़कर लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करते हैं.

यूजर्स बोले, लगता है फूपी और खाला एक जैसी ड्रेस में आ गईं

वीडियो को asif_randhawaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है खाला और फूप्पी की ड्रेस मैच हो गई. एक और यूजर ने लिखा....हल्दी के फंक्शन में WWE हो गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्यों किसी का प्रोग्राम खराब कर रही हो बहन.

