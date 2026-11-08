दिवाली में वीरान हुआ गुड़गांव, खाली दिखाई दी जाम वाली सड़कें, वीडियो वायरल

अपनी दिन-रात भागदौड़, गगनचुंबी इमारतों और घंटों लंबे भीषण ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाने वाली 'साइबर सिटी' गुड़गांव (Gurugram) का एक ऐसा रूप सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है. दिवाली और छठ पूजा का त्यौहार आते ही जब लाखों लोग अपने-अपने Home Town रवाना हुए, तो पूरा शहर एक झटके में खाली सा नजर आने लगा.

सोशल मीडिया पर इन दिनों गुड़गांव की खाली सड़कों और वीरान पड़े रास्तों का एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

न गाड़ियों का शोर, न रेड लाइट पर जाम; सन्नाटे में डूबा गुड़गांव

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि साइबर सिटी के प्रमुख बिजनेस हब, गोल्फ कोर्स रोड, और शहर की मुख्य सड़कें पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं. जिन सड़कों पर आम दिनों में रेंगती हुई गाड़ियां और हॉर्न का शोर सुनाई देता था, वहां अब दूर-दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है.

सड़कों का यह नजारा ऐसा लग रहा है मानो पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया हो या यह किसी हॉलीवुड साइ-फाई फिल्म का कोई खाली शहर हो. दिवाली और छठ महापर्व मनाने के लिए यूपी, बिहार और देश के कोने-कोने से आए नौकरीपेशा लोग अपने घर लौट चुके हैं, जिसके बाद गुड़गांव की यह सन्नाटे से भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

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सड़कें बनीं रेसिंग ट्रैक, रील बनाने वालों की लगी मौज

भीषण जाम से जूझने वाले स्थानीय निवासियों के लिए सड़कों का यह खालीपन किसी चमत्कार से कम नहीं है. कई लोग सड़कों पर बिना किसी रुकावट के गाड़ियां चलाने और इस दुर्लभ पल को अपने कैमरों में कैद करने का लुत्फ उठा रहे हैं.

शहर का यह एकदम शांत और वीरान रूप देखकर वहां मौजूद लोग भी चुटकी ले रहे हैं कि काश पूरे साल गुड़गांव का ट्रैफिक ऐसा ही सुहाना रहे. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोगों के बगैर गुड़गांव कुछ नहीं है.

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सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शन: 'असली गुड़गांव वाले ही बचे हैं'

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने कमेंट्स में मजेदार प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी. लोग साइबर सिटी के इस बदले रूप पर जमकर चटकारे ले रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने लिखा कि असल में गुड़गांव को चलाने वाले सभी लोग अब अपने घर छठ और दिवाली मनाने चले गए हैं, इसलिए शहर की यह हालत हुई है. वहीं कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह साल का अकेला ऐसा हफ्ता होता है जब आप गुड़गांव की सड़कों पर बिना ब्रेक दबाए गाड़ी चला सकते हैं. नेटिजन्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

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