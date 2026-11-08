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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसड़क पर लड़की के धमाकेदार डांस ने मचाया गदर, उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

सड़क पर लड़की के धमाकेदार डांस ने मचाया गदर, उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

वीडियो में लड़की एक ऐतिहासिक इमारत के बैकड्रॉप में खुले आसमान के नीचे डांस करती नजर आ रही है. उसने बेहद सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव आउटफिट, गुलाबी रंग का प्रिंटेड फ्लोरल टॉप और बैगी ग्रे पैंट पहना हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Nov 2026 02:40 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों रील्स और वायरल वीडियोज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की का डांस वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. शाह रुख खान और अनुष्का शर्मा की सुपरहिट फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' के बेहद पॉपुलर ट्रैक 'मैं बनी तेरी राधा' पर इस हसीना ने अपनी ऐसी अदाएं दिखाई हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह गए हैं.

गुलाबी कुर्ती में ढहाया कहर, बेफिक्र अंदाज ने बनाया दीवाना

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की एक ऐतिहासिक इमारत के बैकड्रॉप में खुले आसमान के नीचे डांस करती नजर आ रही है. उसने बेहद सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव आउटफिट, गुलाबी रंग का प्रिंटेड फ्लोरल टॉप और बैगी ग्रे पैंट पहना हुआ है.

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जैसे ही गाने की बीट्स बजती हैं, वह अपनी कातिलाना मुस्कान और गजब के एक्सप्रेशन्स के साथ थिरकना शुरू कर देती है. उसके डांस स्टेप्स में इतनी सहजता और एनर्जी है कि उसका कॉन्फिडेंस साफ झलकता है. चेहरे की मुस्कान और हवा में लहराते बालों के साथ उसकी हर एक मूव सीधे फैंस के दिलों पर तीर चला रही है.

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सोशल मीडिया पर तारीफों का सैलाब, बार-बार वीडियो देख रहे लोग

इस खूबसूरत डांस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स की ओर से कमेंट्स और लाइक्स की बरसात होने लगी है. लोग लड़की के बेफिक्र और नेचुरल अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं..

कमेंट सेक्शन में फैंस कह रहे हैं कि लड़की के डांस में ओरिजिनल गाने जैसी ही जबरदस्त वाइब है और उसके स्टेप्स एकदम ऑन-पॉइंट हैं. कई लोगों ने लिखा कि उसकी नेचुरल स्माइल और डांस करने का पैशन इस पूरे वीडियो को 10 में से 10 नंबर देता है. यह वीडियो इस समय इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो को kanishtha_19 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 02:40 PM (IST)
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