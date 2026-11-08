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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकॉरपोरेट दिवाली पार्टी में 'शराबी गोलगप्पे' का तड़का, वीडियो वायरल

कॉरपोरेट दिवाली पार्टी में 'शराबी गोलगप्पे' का तड़का, वीडियो वायरल

एक कॉरपोरेट दिवाली पार्टी का यह वीडियो, जहां साधारण पानी पूरी को 'अल्कोहलिक तड़का' देकर परोसा जा रहा था, इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Nov 2026 04:10 PM (IST)
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दिवाली के त्यौहार पर कॉरपोरेट दफ्तरों में रंगोली, सजावट, मिठाइयों और तरह-तरह के खाने-पीने के स्टॉल्स (Food Stalls) का लगना बहुत आम बात है. लेकिन जरा सोचिए कि किसी कंपनी की दिवाली पार्टी में गोलगप्पे के काउंटर पर सामान्य खट्टा-मीठा पानी मिलने के बजाय 'जामुन वोडका' सर्व की जाने लगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही अतरंगी और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एक कॉरपोरेट दिवाली पार्टी का यह वीडियो, जहां साधारण पानी पूरी को 'अल्कोहलिक तड़का' देकर परोसा जा रहा था, इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

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काउंटर पर लगा तड़का, पानी पूरी में डाला जामुन वोडका!

वायरल हो रहे इस वीडियो में किसी बड़ी कंपनी का दिवाली सेलिब्रेशन देखा जा सकता है, जहां कर्मचारियों के लिए तरह-तरह के लग्जरी फूड काउंटर्स सजाए गए हैं. इसी में से एक काउंटर 'वोडका पानी पूरी' का था.

वीडियो में सर्व करने वाला शेफ सबसे पहले क्रिस्पी गोलगप्पे में आलू-चने का मसाला भरता है. इसके बाद वह उसमें सामान्य तीखे पानी की जगह जामुन फ्लेवर वाली वोडका की बोतल से शॉट मिलाता है और प्लेट तैयार करके कर्मचारी को थमा देता है. पहली बार दिवाली पार्टी में ऐसा 'शराबी गोलगप्पा' देखकर वहां खड़े कर्मचारी भी हैरान रह जाते हैं और मुस्कुराते हुए इसका स्वाद लेने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

'कॉरपोरेट कल्चर का नया ट्रेंड!' वायरल हो गया वीडियो

जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आई, नौकरीपेशा लोग और नेटिजन्स इसे देखकर जमकर चटकारे ले रहे हैं. कॉरपोरेट ऑफिसों में दिवाली बोनस और बोरिंग मिठाइयों के बीच यह 'वोडका पानी पूरी वाला सरप्राइज' कर्मचारियों को खूब लुभा रहा है.

वीडियो बना रहे शख्स का भी यही कहना था कि इस बार कंपनी ने दिवाली पर सोन पापड़ी के बजाय असली 'दिवाली गॉसिप और मजे' का इंतजाम किया है.

नेटिजन्स के छूटे ठहाके: 'भाई हमारी कंपनी में भी ऐसा एचआर (HR) होना चाहिए!'

यह वीडियो सामने आते ही कॉरपोरेट जगत के कर्मचारियों ने कमेंट सेक्शन में फनी रिएक्शन की बौछार कर दी है. लोग अपनी-अपनी कंपनियों को टैग करके ऐसी पार्टी रखने की मांग कर रहे हैं:

"एक तरफ हमारी कंपनी सोन पापड़ी थमा देती है और एक तरफ यह कंपनी है जो वोडका पानी पूरी खिला रही है!"

"एचआर (HR) मैडम से गुजारिश है कि अगली दिवाली पार्टी का मेन्यू यही फाइनल किया जाए."

"दो गोलगप्पे खाते ही बंदा सारा कॉरपोरेट स्ट्रेस भूल जाएगा, इसे कहते हैं असली दिवाली सेलिब्रेशन."

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 04:10 PM (IST)
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