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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो

कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो

वीडियो में एक शख्स ने मशहूर नमकीन ब्रांड हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए. आदमी ने पैकेट खोलकर उसमें मौजूद हर चीज को अलग-अलग किया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 01:07 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने मशहूर नमकीन ब्रांड हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए. आदमी ने पैकेट खोलकर उसमें मौजूद हर चीज को अलग-अलग किया और फिर एक-एक दाना तक गिन डाला.

किसी ने इसे खाली दिमाग की उपज बताया तो किसी ने कहा कि इतना धैर्य यूपीएससी की तैयारी में लगाया होता तो अफसर बन जाता. वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नमकीन के हर दाने की कर डाली गिनती

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का पैकेट खोलता है. फिर उसमें मौजूद मूंगफली से दाल और बाकी चीजों को अलग-अलग रखने लगता है. इसके बाद वह आराम से एक-एक दाना गिनना शुरू करता है. वीडियो में आदमी बताता है कि खट्टा-मीठा नमकीन में ढाई दाने मूंगफली के, 42 चने की दाल के, 53 मसूर की दाल के, 27 मोटी नमकीन के, तीन मखाने, 5 मटर, 32 बूंदी के दाने, 96 पतली नमकीन और 109 पोहा है. इसके बाद वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान है कि आखिर किसी के पास इतना समय और धैर्य कैसे हो सकता है. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर जमकर शेयर की जा रही है. इस वीडियो को @HasnaZaruriHai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस पर अब तक हजारों व्यूज भी आ चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स ने भी जमकर मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा पक्का गिनते समय एक मूंगफली खुद ही खा गया होगा. दूसरे ने मजाक में कहा भाई साहब की शादी हो गई क्या, तभी इतना खाली समय मिल रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा अब यूपीएससी तो क्लियर होकर ही रहेगा. एक यूजर ने कमेंट किया देश में बेरोजगारी का लेवल पिक पर पहुंच चुका है. वहीं एक दूसरा यूजर मजाक में लिखता है अब यह भाई एक हफ्ते बैठकर लोगों के सिर के बाल भी गिन सकता है. वहीं एक यूजर ने कहा कि हल्दीराम खट्टी-मीठी नमकीन में इतना सामान दे रहा है यह तो बड़ी बात है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Funny Viral Clip Haldiram Viral Video Khatta Meetha Namkeen Counting Namkeen Grains
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