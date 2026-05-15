कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने मशहूर नमकीन ब्रांड हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए. आदमी ने पैकेट खोलकर उसमें मौजूद हर चीज को अलग-अलग किया और फिर एक-एक दाना तक गिन डाला.

किसी ने इसे खाली दिमाग की उपज बताया तो किसी ने कहा कि इतना धैर्य यूपीएससी की तैयारी में लगाया होता तो अफसर बन जाता. वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नमकीन के हर दाने की कर डाली गिनती

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का पैकेट खोलता है. फिर उसमें मौजूद मूंगफली से दाल और बाकी चीजों को अलग-अलग रखने लगता है. इसके बाद वह आराम से एक-एक दाना गिनना शुरू करता है. वीडियो में आदमी बताता है कि खट्टा-मीठा नमकीन में ढाई दाने मूंगफली के, 42 चने की दाल के, 53 मसूर की दाल के, 27 मोटी नमकीन के, तीन मखाने, 5 मटर, 32 बूंदी के दाने, 96 पतली नमकीन और 109 पोहा है. इसके बाद वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान है कि आखिर किसी के पास इतना समय और धैर्य कैसे हो सकता है. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर जमकर शेयर की जा रही है. इस वीडियो को @HasnaZaruriHai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस पर अब तक हजारों व्यूज भी आ चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स ने भी जमकर मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा पक्का गिनते समय एक मूंगफली खुद ही खा गया होगा. दूसरे ने मजाक में कहा भाई साहब की शादी हो गई क्या, तभी इतना खाली समय मिल रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा अब यूपीएससी तो क्लियर होकर ही रहेगा. एक यूजर ने कमेंट किया देश में बेरोजगारी का लेवल पिक पर पहुंच चुका है. वहीं एक दूसरा यूजर मजाक में लिखता है अब यह भाई एक हफ्ते बैठकर लोगों के सिर के बाल भी गिन सकता है. वहीं एक यूजर ने कहा कि हल्दीराम खट्टी-मीठी नमकीन में इतना सामान दे रहा है यह तो बड़ी बात है.

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