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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'जिगर थामके बैठो' गाने पर आंटियों ने किया ताबड़तोड़ डांस, ठुमकों की लचक पर फिदा हुआ इंटरनेट

'जिगर थामके बैठो' गाने पर आंटियों ने किया ताबड़तोड़ डांस, ठुमकों की लचक पर फिदा हुआ इंटरनेट

इस वायरल वीडियो में यूं तो कई महिलाएं ग्रुप में एक साथ डांस करती और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस एक आंटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jul 2026 07:12 PM (IST)
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इंटरनेट की दुनिया में कब कौन रातों-रात स्टार बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. खासकर जब बात डांस वीडियो की हो, तो सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ आ जाती है. इन दिनों एक ऐसा ही मसालेदार और मलाईदार डांस वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आप भी झूमने पर मजबूर हो जाएंगे. इस वीडियो में कुछ महिलाएं बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'जिगर थामके बैठो' पर ऐसा जोरदार डांस कर रही हैं कि अच्छे-अच्छे डांसर्स भी उनके आगे फेल नजर आ रहे हैं. रेड कार्पेट पर ग्रुप में थिरकती इन आंटियों के स्वैग ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. जिसने भी यह वीडियो देखा, वह इन महिलाओं के कॉन्फिडेंस और एनर्जी का दीवाना हो गया है.

चबी आंटी के कातिलाना मूव्स ने इंटरनेट पर लगाई आग

इस वायरल वीडियो में यूं तो कई महिलाएं ग्रुप में एक साथ डांस करती और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस एक आंटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, वह हैं ग्रुप के ठीक बीच में डांस कर रही साड़ी वाली एक चबी आंटी. गुलाबी और सफेद रंग की खूबसूरत साड़ी पहने इन आंटी ने गाने की हर बीट पर ऐसे कमाल के लटके-झटके दिखाए हैं कि लोग उनके फैन हो गए हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव इतने कमाल के हैं कि वीडियो से नजर हटाना मुश्किल हो रहा है. वह पूरी मस्ती में अपने जिगर को थामते हुए गाने के बोल को जी रही हैं, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है.

 
 
 
 
 
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रेड कार्पेट पर उतरा बॉलीवुड का पूरा स्वैग

अगर वीडियो की बात करें, तो यह किसी पार्टी या फंक्शन का लग रहा है जहां एक शानदार रेड कार्पेट बिछा हुआ है. वीडियो में बीच वाली आंटी के साथ-साथ उनके बगल में सफेद साड़ी पहने एक और महिला और दूसरी तरफ मरून रंग के सूट-पैंट पहने एक लड़की भी पूरे जोश के साथ डांस कर रही है. पीछे खड़ी बाकी आंटियां भी उनका पूरा साथ दे रही हैं और उनके इस डांस स्टेप्स को देखकर मुस्कुरा रही हैं. गाने के बोल 'जिगर थामके बैठो' पर जब ये सभी महिलाएं एक साथ अपने हाथों को दिल पर रखकर मटकती हैं, तो वो नजारा वाकई देखने लायक होता है. इन सभी का तालमेल और खुशी इस वीडियो को बेहद खास बना रही है.

यह भी पढ़ें: King Cobra Rescue Viral Video: 10 फिट लंबा कोबरा निकला तो महिला ने खिलौना समझकर पकड़ लिया, होश उड़ा देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर जनता हुई दीवानी, आ रहे मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही आग की तरह फैल गया है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं और आंटियों, खासकर बीच वाली साड़ी वाली आंटी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मानना पड़ेगा बॉस, आंटी ने तो सच में सबका जिगर थामने पर मजबूर कर दिया. क्या एक्सप्रेशंस हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "उम्र सिर्फ एक नंबर है, आंटी का स्वैग और एनर्जी तो आज की लड़कियों से भी कड़क है." एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बीच वाली आंटी ने तो पूरी महफिल ही लूट ली, बाकी सब तो बस देखते रह गए." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 07:12 PM (IST)
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