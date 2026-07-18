'जिगर थामके बैठो' गाने पर आंटियों ने किया ताबड़तोड़ डांस, ठुमकों की लचक पर फिदा हुआ इंटरनेट

इंटरनेट की दुनिया में कब कौन रातों-रात स्टार बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. खासकर जब बात डांस वीडियो की हो, तो सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ आ जाती है. इन दिनों एक ऐसा ही मसालेदार और मलाईदार डांस वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आप भी झूमने पर मजबूर हो जाएंगे. इस वीडियो में कुछ महिलाएं बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'जिगर थामके बैठो' पर ऐसा जोरदार डांस कर रही हैं कि अच्छे-अच्छे डांसर्स भी उनके आगे फेल नजर आ रहे हैं. रेड कार्पेट पर ग्रुप में थिरकती इन आंटियों के स्वैग ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. जिसने भी यह वीडियो देखा, वह इन महिलाओं के कॉन्फिडेंस और एनर्जी का दीवाना हो गया है.

चबी आंटी के कातिलाना मूव्स ने इंटरनेट पर लगाई आग

इस वायरल वीडियो में यूं तो कई महिलाएं ग्रुप में एक साथ डांस करती और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस एक आंटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, वह हैं ग्रुप के ठीक बीच में डांस कर रही साड़ी वाली एक चबी आंटी. गुलाबी और सफेद रंग की खूबसूरत साड़ी पहने इन आंटी ने गाने की हर बीट पर ऐसे कमाल के लटके-झटके दिखाए हैं कि लोग उनके फैन हो गए हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव इतने कमाल के हैं कि वीडियो से नजर हटाना मुश्किल हो रहा है. वह पूरी मस्ती में अपने जिगर को थामते हुए गाने के बोल को जी रही हैं, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है.

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रेड कार्पेट पर उतरा बॉलीवुड का पूरा स्वैग

अगर वीडियो की बात करें, तो यह किसी पार्टी या फंक्शन का लग रहा है जहां एक शानदार रेड कार्पेट बिछा हुआ है. वीडियो में बीच वाली आंटी के साथ-साथ उनके बगल में सफेद साड़ी पहने एक और महिला और दूसरी तरफ मरून रंग के सूट-पैंट पहने एक लड़की भी पूरे जोश के साथ डांस कर रही है. पीछे खड़ी बाकी आंटियां भी उनका पूरा साथ दे रही हैं और उनके इस डांस स्टेप्स को देखकर मुस्कुरा रही हैं. गाने के बोल 'जिगर थामके बैठो' पर जब ये सभी महिलाएं एक साथ अपने हाथों को दिल पर रखकर मटकती हैं, तो वो नजारा वाकई देखने लायक होता है. इन सभी का तालमेल और खुशी इस वीडियो को बेहद खास बना रही है.

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सोशल मीडिया पर जनता हुई दीवानी, आ रहे मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही आग की तरह फैल गया है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं और आंटियों, खासकर बीच वाली साड़ी वाली आंटी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मानना पड़ेगा बॉस, आंटी ने तो सच में सबका जिगर थामने पर मजबूर कर दिया. क्या एक्सप्रेशंस हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "उम्र सिर्फ एक नंबर है, आंटी का स्वैग और एनर्जी तो आज की लड़कियों से भी कड़क है." एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बीच वाली आंटी ने तो पूरी महफिल ही लूट ली, बाकी सब तो बस देखते रह गए."

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