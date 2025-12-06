हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'शादी तो होती रहेगी पहले Kill कर लूं' मंडप में बैठकर फ्री फायर खेलता रहा दूल्हा, देखती रह गई दुल्हन- वीडियो वायरल

बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर रखा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हा शादी के मंडप में विधि-विधान के बीच बैठा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Dec 2025 07:06 PM (IST)
शादी का मंडप जहां आमतौर पर मंत्रों की आवाज, रिश्तेदारों की चहल-पह्ल और दूल्हा-दुल्हन की मुस्कान दिखाई देती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस पारंपरिक माहौल को एकदम उलट कर रख दिया है. बिहार के नवादा का बताया जा रहा यह वीडियो इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है, जिसमें दूल्हा शादी के पवित्र मंडप में बैठा तो है, लेकिन ध्यान दुल्हन पर नहीं, बल्कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर है.

मंडप में बैठकर फ्री फायर खेलता दिखा दूल्हा

बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर रखा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हा शादी के मंडप में विधि-विधान के बीच बैठा है. सामने पंडित मंत्र पढ़ रहा है, परिवार के लोग उत्सुकता से रस्मों को देख रहे हैं, लेकिन दूल्हे को मानो इन सबसे कोई मतलब ही नहीं. वह मोबाइल में 'फ्री फायर' गेम खेलने में इतना मशगूल है कि मंडप, दुल्हन, रस्में कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आ रहा है. हालांकि, वीडियो की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है. यह वीडियो कब का है, किसने शूट किया है और असली लोकेशन क्या है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है. बावजूद इसके, क्लिप जिस तरह वायरल हो रही है, उससे यह सोशल मीडिया की नई चर्चा बन गई है.

 
 
 
 
 
यूजर्स ने लिए मजे, बोला भाई का आखिरी खेल है

वीडियो को सोशल मीडिया पर कई सारे प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लास्ट गेम है भाई का. एक और यूजर ने लिखा...भाई खेल ले, अब खेलना और बाहर जाना बंद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई तू खेल ले, आगे जिंदगी तुझसे खेलेगी.

Published at : 06 Dec 2025 07:06 PM (IST)
