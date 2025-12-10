16 छात्राओं से यौन शोषण मामले में पहले से ही जेल में बंद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट इस्तेमाल करने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पटियाला हाउस कोर्ट का यह आदेश उनकी एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद सुनाया गया.

नकली डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा चैतन्यानंद

पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार की कोर्ट में पेश किए गए स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप है कि वे अपनी गाड़ी पर नकली डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे, ताकि खुद को प्रभावशाली दिखाया जा सके और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.

छात्राओं ने स्वामी पर लगाए हैं गंभीर आरोप

पुलिस का कहना है कि यह जानबूझकर की गई कोशिश थी, जिससे वे कानून के शिकंजे से बाहर रह सकें. स्वामी चैतन्यानंद को सितंबर महीने में आगरा से गिरफ्तार किया गया था. वे एक समय दिल्ली के स्वामी चैतन्यानंद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रह चुके हैं. इसी संस्थान की 16 छात्राओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का आरोप है कि स्वामी ने अपनी धार्मिक छवि और पद का दुरुपयोग करते हुए उनके साथ छेड़छाड़, दुराचार और यौन शोषण किया.

चैतन्यानंद ने उड़ाया कानून का मजाक- पुलिस

दिल्ली पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि यौन शोषण मामले के अलावा स्वामी चैतन्यानंद लंबे समय से फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे. इससे न केवल उन्होंने कानून का मज़ाक उड़ाया. बल्कि खुद को रसूखदार साबित करने की भी कोशिश की.

इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें मुख्य केस से अलग एक नए केस में गिरफ्तार किया सोमवार को कोर्ट ने पूछताछ के लिए उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को जरूरी दस्तावेज और सबूत जमा करने के निर्देश भी दिए हैं.

दो केस में आरोपी है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती

फिलहाल स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दो केस समानांतर चल रहे हैं. एक तरफ 16 छात्राओं के यौन शोषण का मामला है, तो दूसरी तरफ फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट का मामला. आने वाली सुनवाई में इन दोनों मामलों पर अहम फैसले होने की संभावना है.