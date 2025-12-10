सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और गुस्सा भी. मलेशिया का एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को कहकर गया था कि वह काम की यात्रा पर सहकर्मियों के साथ बाहर जा रहा है. लेकिन सच कुछ और ही निकला. जब वह भयंकर बाढ़ में फंस गया, तो उसकी पत्नी ने उसकी मदद के लिए लोगों से संपर्क किया. लेकिन तभी ऐसा राज खुला कि हर कोई दंग रह गया. पत्नी को लगा था कि उसका पति सचमुच फंस गया है,लेकिन उसे पता चला कि वह थाईलैंड के हाट याई शहर में किसी “सहकर्मी” के साथ नहीं, बल्कि अपनी प्रेमिका के साथ चार दिनों से होटल में रह रहा था.

पत्नी से झूठ बोलकर प्रेमिका के साथ गया पति बाढ़ में फंसा

मलेशिया के एक व्यक्ति को अपनी गर्भवती पत्नी से झूठ बोलना भारी पड़ गया. उसने पत्नी से कहा था कि वह काम के सिलसिले में सहकर्मियों के साथ थाईलैंड के हाट याई जा रहा है. उसकी पत्नी चौथे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसने पति पर भरोसा किया और उसे जाने दिया. लेकिन हाट याई में आई भीषण बाढ़ के दौरान जब पति से संपर्क ठीक से नहीं हो पाया, तो पत्नी बहुत परेशान हो गई. मदद के लिए उसने सोशल मीडिया पर एक महिला से संपर्क किया, जो @psmommyhannah के नाम से जानी जाती है.

पत्नी परेशान हुई तब खुला राज

यह महिला बाढ़ बचाव की जानकारी शेयर कर रही थी. जब पत्नी ने उसे बताया कि शायद उसका पति फंस गया है, तो उसने अपने रिश्तेदारों से होटल में जाकर उस व्यक्ति को खोजने के लिए कहा. होटल का नाम और जानकारी पत्नी ने अपने पति की बातों के आधार पर दी थी.

होटल में प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था पति

लेकिन जब रिश्तेदार होटल पहुंचे, तो वहां का सच बिल्कुल अलग निकला. पता चला कि वह व्यक्ति जिस “सहकर्मी” का नाम अपनी पत्नी को बताता था, वह वास्तव में एक महिला थी और पिछले चार दिनों से वही महिला उसके साथ होटल का कमरा शेयर कर रही थी. यह खुलासा खुद @psmommyhannah ने किया, जिसने बताया कि पत्नी को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था.

लगातार संपर्क में रहा जिससे शक ना हो

महिला ने यह भी बताया कि वह यह कहानी लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए शेयर कर रही है. उसने कहा कि कई बार महिलाएं अपने पतियों पर बहुत भरोसा कर लेती हैं और शक करने की बात सोचती भी नहीं. उसने कहा कि पत्नी को कोई शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पति लगातार उससे संपर्क में रहता था और सब कुछ सामान्य दिखाता था.

यूजर्स बोले, गजब टोपीबाज आदमी है

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स ने इसे लेकर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा...बाप रे गजब टोपीबाज आदमी है ये तो. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम हो रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब कोई महिला अपने पति को ऑफिस ट्रिप पर नहीं जाने देगी.

