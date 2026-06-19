Viral Video: RTO से बचने के लिए ट्रक ने एक्सप्रेस-वे पर गिराए पत्थर, फिर पुलिस ने उठाया फावड़ा और...; देखें वीडियो
Viral Video: ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड डंपर ने RTO चेकिंग से बचने के लिए सड़क पर पत्थर गिरा दिए. जाम लगने के बाद पुलिस ने सड़क साफ कर जांच शुरू की.
Viral Video: ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर एक ओवरलोड डंपर ट्रक दौड़ता हुआ नजर आया, जिसकी पिछली बॉडी आधी उठी हुई थी और उसमें से लाल पत्थर सड़क पर बरसते जा रहे थे.
बताया जा रहा है कि ट्रक चालक RTO की चेकिंग टीम को देखकर घबरा गया और पकड़े जाने से बचने के लिए उसने रास्ते में ही अपना माल सड़क पर गिराना शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और हजारों लोगों तक पहुंच गया.
आप चिंता ना करे यूपी पुलिस है ना— UP POLICE NEWS (@UPPOLICE_NEWS5) June 18, 2026
ग्रेटर नोएडा: ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से गिरे पत्थरों ने हादसे का मंजर खड़ा कर दिया था।
कई गाड़ियों के टायर फट गए और बड़े हादसे का खतरा मंडराने लगा।तभी दादरी पुलिस मौके पर पहुंची।
तेज धूप की परवाह किए बिना UP Police के जवानों ने… pic.twitter.com/BGChN7zgzC
पुलिस ने खुद संभाला मोर्चा
कुछ ही देर में वहां लंबा जाम लग गया और हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची, मौके पर पुलिस टीम फौरन पहुंच गई. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पुलिसवालों ने किसी मशीन का इंतजार करने की बजाय खुद फावड़ा उठा लिया और हाथों से सड़क साफ करने में जुट गए. बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे की मेहनत के बाद सड़क से सारे पत्थर हटाए गए. यह देखकर साफ हो गया कि एक ट्रक चालक की चंद मिनटों की लापरवाही बस अपने आप को RTO से बचाने के लिए उसने अपने पीछे आ रहे वाहनों के बारे में एनएच सोचा.
ये ट्रक ड्राइवर RTO पुलिस को काम पर लगा दिया 😳😄#viralvideo pic.twitter.com/99BKB63wtr— JITU YADAV (@JittuSingh0) June 19, 2026
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वायरल वीडियो के बाद सिस्टम पर उठे सवाल
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा. हजारों लोगों ने इस पर कमेंट कर अपनी राय रखी. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे ओवरलोड ट्रक रोज सड़कों पर पुलिस की नाक के नीचे से कैसे गुजर जाते हैं और किसी को इनकी कोई खबर तक नहीं होती. कुछ लोगों ने तो RTO सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से ही ऐसे चालक बेखौफ होकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रशासन की पूरी नाकामी बताया और संबंधित विभागों से तुरंत कार्रवाई की मांग की. फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. यही वजह है की हर कोई जानना चाहता है की आखिर उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस पकड़ पायेगी या नहीं साथ ही टी वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है.
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