18 हजार की नौकरी छोड़ने की सोच रहा था गार्ड, CEO ने दी ऐसी सलाह कि वीडियो हो गया वायरल 

Zypp Security Guard Viral Video: सोशल मीडिया पर फनी के साथ-साथ कई बार ऐसे मजेदार वीडियो भी वायरल हो जाते हैं, जो सीधा लोगों से कनेक्ट होकर वायरल हो जाते हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो भी इस बार खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे एक वीडियो में 18,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त चर्चा में आ गया, जब उसने अपने ही कंपनी के सीईओ के सामने अपनी सैलरी बताई. बातचीत के दौरान सीईओ ने उसे ऐसी सलाह दी कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दोनों के बीच नौकरी, कमाई और करियर को लेकर हुई बातचीत ने लोगों का ध्यान खींच लिया. वहीं इस वीडियो पर यूजर्स भी अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

गार्ड ने 18000 की नौकरी छोड़ने का बनाया था मन

यह वायरल वीडियो गुरुग्राम स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो पर उन्होंने मजाक के अंदाज में लिखा Founder Poaching his own employee. वीडियो में आकाश गुप्ता ने अपने ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करते-करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान गार्ड बताता है कि वह करीब 2 महीने पहले नौकरी पर आया था और फिलहाल उसे हर महीने लगभग 18,000 रुपये सैलरी मिलती है. गार्ड ने बातचीत में आगे बताया कि वह यह नौकरी छोड़कर डिलीवरी पार्टनर बनने के बारे में सोच रहा है. उसका कहना था कि वह अगर वह 12 घंटे डिलीवरी का काम करे तो रोजाना 1500 से 1600 प्रतिदिन कमा सकते हैं, जबकि मौजूदा नौकरी में लगभग 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाई होती है.

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सीईओ ने दिया नौकरी बदलने का सुझाव

गार्ड की बात सुनने के बाद आकाश गुप्ता ने कहा कि कंपनी के डिलीवरी पार्टनर महीने में करीब 40 से 50 हजार रुपये तक कमा रहे हैं, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह काम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की तुलना में ज्यादा मेहनत वाला है. इसके बावजूद उन्होंने गार्ड को अपनी पसंद का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि दोनों ही कंपनी के इकोसिस्टम का हिस्सा है. वहीं वीडियो शेयर करते हुए आकाश गुप्ता ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उन्होंने अपनी ही कंपनी के कर्मचारी को पोच कर लिया. साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार सिर्फ एक बातचीत किसी इंसान के लिए नई संभावनाओं का दर्जा दरवाजे खोल देती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की आए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर अपनी राय दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया सर आपका सिक्योरिटी गार्ड भी अब नौकरी छोड़ देगा. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा एक दिन सर आईटी टीम को भी जिप ज्वाइन करने के लिए मना लेंगे. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया 12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी आसान नहीं होती, तो दूसरे ने कमेंट में कहा सारे गाड़ियां चलाएंगे तो सिक्योरिटी का काम कौन करेगा. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है यह उसकी अपनी पसंद है, अगर बेहतर कमाई मिल रही है तो नौकरी बदलने में क्या दिक्कत है. वहीं कुछ लोगों ने कंपनी की आलोचना भी की एक यूजर ने लिखा जिप वाले बहुत मेहनत करवाते हैं, वहां भी काम आसान नहीं है. लास्ट में एक और यूजर ने कमेंट किया 12 घंटे काम करना भी सही नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए.

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