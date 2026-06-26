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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगZypp Security Guard Viral Video: 18 हजार की नौकरी छोड़ने की सोच रहा था गार्ड, CEO ने दी ऐसी सलाह कि वीडियो हो गया वायरल 

Zypp Security Guard Viral Video: 18 हजार की नौकरी छोड़ने की सोच रहा था गार्ड, CEO ने दी ऐसी सलाह कि वीडियो हो गया वायरल 

Zypp Security Guard Viral Video: वायरल हो रहे एक वीडियो में 18,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त चर्चा में आ गया, जब उसने अपने ही कंपनी के सीईओ के सामने अपनी सैलरी बताई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Jun 2026 05:58 PM (IST)
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Zypp Security Guard Viral Video: सोशल मीडिया पर फनी के साथ-साथ कई बार ऐसे मजेदार वीडियो भी वायरल हो जाते हैं, जो सीधा लोगों से कनेक्ट होकर वायरल हो जाते हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो भी इस बार खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे एक वीडियो में 18,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त चर्चा में आ गया, जब उसने अपने ही कंपनी के सीईओ के सामने अपनी सैलरी बताई. बातचीत के दौरान सीईओ ने उसे ऐसी सलाह दी कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दोनों के बीच नौकरी, कमाई और करियर को लेकर हुई बातचीत ने लोगों का ध्यान खींच लिया. वहीं इस वीडियो पर यूजर्स भी अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. 

गार्ड ने 18000 की नौकरी छोड़ने का बनाया था मन 

यह वायरल वीडियो गुरुग्राम स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो पर उन्होंने मजाक के अंदाज में लिखा Founder Poaching his own employee. वीडियो में आकाश गुप्ता ने अपने ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करते-करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान गार्ड बताता है कि वह करीब 2 महीने पहले नौकरी पर आया था और फिलहाल उसे हर महीने लगभग 18,000 रुपये सैलरी मिलती है. गार्ड ने बातचीत में आगे बताया कि वह यह नौकरी छोड़कर डिलीवरी पार्टनर बनने के बारे में सोच रहा है. उसका कहना था कि वह अगर वह 12 घंटे डिलीवरी का काम करे तो रोजाना 1500 से 1600 प्रतिदिन कमा सकते हैं, जबकि मौजूदा नौकरी में लगभग 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाई होती है. 

 
 
 
 
 
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सीईओ ने दिया नौकरी बदलने का सुझाव 

गार्ड की बात सुनने के बाद आकाश गुप्ता ने कहा कि कंपनी के डिलीवरी पार्टनर महीने में करीब 40 से 50 हजार रुपये तक कमा रहे हैं, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह काम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की तुलना में ज्यादा मेहनत वाला है. इसके बावजूद उन्होंने गार्ड को अपनी पसंद का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि दोनों ही कंपनी के इकोसिस्टम का हिस्सा है. वहीं वीडियो शेयर करते हुए आकाश गुप्ता ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उन्होंने अपनी ही कंपनी के कर्मचारी को पोच कर लिया. साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार सिर्फ एक बातचीत किसी इंसान के लिए नई संभावनाओं का दर्जा दरवाजे खोल देती है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों की आए मजेदार रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर अपनी राय दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया सर आपका सिक्योरिटी गार्ड भी अब नौकरी छोड़ देगा. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा एक दिन सर आईटी टीम को भी जिप ज्वाइन करने के लिए मना लेंगे. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया 12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी आसान नहीं होती, तो दूसरे ने कमेंट में कहा सारे गाड़ियां चलाएंगे तो सिक्योरिटी का काम कौन करेगा. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है यह उसकी अपनी पसंद है, अगर बेहतर कमाई मिल रही है तो नौकरी बदलने में क्या दिक्कत है. वहीं कुछ लोगों ने कंपनी की आलोचना भी की एक यूजर ने लिखा जिप वाले बहुत मेहनत करवाते हैं, वहां भी काम आसान नहीं है. लास्ट में एक और यूजर ने कमेंट किया 12 घंटे काम करना भी सही नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Jun 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Security Guard Viral Video Zypp Security Guard Viral Video Zypp CEO Viral Video Zypp CEO Akash Gupta
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