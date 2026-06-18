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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पानी में घुसकर 'Monkeys भाई' की नकल करना पड़ा भारी, लड़के ये यूं लिया बंदर ने बदला; वीडियो वायरल

Viral Video: पानी में घुसकर 'Monkeys भाई' की नकल करना पड़ा भारी, लड़के ये यूं लिया बंदर ने बदला; वीडियो वायरल

Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का पानी में उतरकर एक बंदर की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा सीन पलट जाता है. वहीं मामला उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Viral Video: इस बार सोशल मीडिया पर बंदर का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे बार-बार देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का पानी में उतरकर एक बंदर की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा सीन पलट जाता है. मामला उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो को देखकर यूजर्स इसे रील्स वाला रियल एक्शन बता रहे हैं और जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

मंकेश भाई को कॉपी करना पड़ा भारी 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @Rudhrayadav001 पर नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के किनारे एक बंदर बैठा हुआ है. इसी दौरान एक लड़का पानी में उतर जाता है और बंदर के सामने पानी में खड़े होकर उसकी हरकतों की नकल करने लगता है. वह बंदर की तरह मुंह बनाता है और अजीब-अजीब एक्सप्रेशन देकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है.

शुरुआत में बंदर शांत रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मूड बदल जाता है. लड़का लगातार उसकी नकल करता रहता है तभी बंदर अचानक पानी में लड़के की तरफ छलांग लगा देता है. जैसे ही बंदर पानी में कूदता है, लड़का घबरा जाता है और वह पानी में अंदर जाकर तैरने लगता है. वहीं कुछ सेकंड पहले जो लड़का खुद को हीरो समझ कर बंदर की नकल उतार रहा था, वहीं अब खुद बचने की कोशिश करता नजर आता है. इसके बाद बंदर थोड़ा उसका पीछा करके वापस पानी से बाहर निकल जाता है और उसे लगातार देखता रहता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

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वीडियो पर लोगों ने किया मजेदार कमेंट 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा बंदर को तो पहली बार देखा है ऐसे नदी में उतरते हुए. दूसरे ने मजाक में कहा अरे भाई यह तो गजब हो गया मंकेश भाई भी छोड़ने के मूड में नहीं थे. एक और यूजर ने कमेंट किया यह पूरा रील्स वाला रियल एक्शन लग रहा है एक नकल करता रहा और दूसरा असली हीरो बन गया. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया मंकेश भाई तो अभी उसको ले ही डूबते, फिर सारी रील्स बाहर निकल जाती. एक की यूजर ने कमेंट में लिखा ऐसे मजाक कभी-कभी जानलेवा भी हो सकते हैं, पानी का बहाव किसी की भी जान ले सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Monkey Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO Boy Copying Monkey Viral Video
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