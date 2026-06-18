Viral Video: इस बार सोशल मीडिया पर बंदर का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे बार-बार देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का पानी में उतरकर एक बंदर की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा सीन पलट जाता है. मामला उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो को देखकर यूजर्स इसे रील्स वाला रियल एक्शन बता रहे हैं और जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

मंकेश भाई को कॉपी करना पड़ा भारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @Rudhrayadav001 पर नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के किनारे एक बंदर बैठा हुआ है. इसी दौरान एक लड़का पानी में उतर जाता है और बंदर के सामने पानी में खड़े होकर उसकी हरकतों की नकल करने लगता है. वह बंदर की तरह मुंह बनाता है और अजीब-अजीब एक्सप्रेशन देकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है.

शुरुआत में बंदर शांत रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मूड बदल जाता है. लड़का लगातार उसकी नकल करता रहता है तभी बंदर अचानक पानी में लड़के की तरफ छलांग लगा देता है. जैसे ही बंदर पानी में कूदता है, लड़का घबरा जाता है और वह पानी में अंदर जाकर तैरने लगता है. वहीं कुछ सेकंड पहले जो लड़का खुद को हीरो समझ कर बंदर की नकल उतार रहा था, वहीं अब खुद बचने की कोशिश करता नजर आता है. इसके बाद बंदर थोड़ा उसका पीछा करके वापस पानी से बाहर निकल जाता है और उसे लगातार देखता रहता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

इस लड़के को मंकेश भाई से पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया 😂😂



पानी में घुसकर ये बंदा मंकेश भाई की कॉपी करने लगा, उनके जैसे ही मुंह बनाकर नकल उतार रहा था 🤣



लेकिन तभी मंकेश भाई का पारा चढ़ गया 😡

एकदम बिना टाइम लगाए सीधे पानी में कूद पड़े!



फिर जो हुआ वो देखने लायक था

नकल करने वाला… pic.twitter.com/ElvMmE03Uy — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) June 17, 2026

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वीडियो पर लोगों ने किया मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा बंदर को तो पहली बार देखा है ऐसे नदी में उतरते हुए. दूसरे ने मजाक में कहा अरे भाई यह तो गजब हो गया मंकेश भाई भी छोड़ने के मूड में नहीं थे. एक और यूजर ने कमेंट किया यह पूरा रील्स वाला रियल एक्शन लग रहा है एक नकल करता रहा और दूसरा असली हीरो बन गया. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया मंकेश भाई तो अभी उसको ले ही डूबते, फिर सारी रील्स बाहर निकल जाती. एक की यूजर ने कमेंट में लिखा ऐसे मजाक कभी-कभी जानलेवा भी हो सकते हैं, पानी का बहाव किसी की भी जान ले सकता है.

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