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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: स्मार्टफोन से नशा होता है! इस गांव की जनता ने ईंट से कूच दिए अपने मोबाइल फोन, वीडियो हो रहा वायरल

Viral Video: स्मार्टफोन से नशा होता है! इस गांव की जनता ने ईंट से कूच दिए अपने मोबाइल फोन, वीडियो हो रहा वायरल

Viral Video: कुछ लोग अपने स्मार्टफोन जमीन पर रखकर ईंटों और पत्थरों से तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि गांव के लोगों ने स्मार्टफोन की बढ़ती लत से परेशान होकर यह फैसला लिया.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर अजब-गजब वीडियो वायरल होते रहते हैं, इस बार भी ऐसा ही एक अजब-गजब वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग अपने स्मार्टफोन जमीन पर रखकर ईंटों और पत्थरों से तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि गांव के लोगों ने स्मार्टफोन की बढ़ती लत से परेशान होकर यह फैसला लिया और अब वह स्मार्टफोन छोड़कर फिर से कीपैड फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं.

इसके बाद अब यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस पर बहस भी छिड़ गई. कुछ लोग इसे डिजिटल दुनिया की बढ़ती निर्भरता के खिलाफ बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे संसाधनों की बर्बादी करार दे रहे हैं. इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. 

स्मार्टफोन को बताया नशे की तरह लत 

वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावों में कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन लोगों की रोजाना की लाइफस्टाइल और रिश्तों पर असर डाल रहा है. कुछ यूजर्स का मानना है कि मोबाइल की वजह से लोगों की स्क्रीन टाइम पर निर्भरता बढ़ी है और कई लोग घंटों तक फोन में व्यस्त रहते हैं. इस वीडियो को शेयर करने वाले ने लिखा एक गांव के सभी लोग मिलकर अपने स्मार्टफोन तोड़ रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन एक नशा टाइप का है जिसकी लत लग रही है. अब यह फोन नहीं रखेंगे और फिर से कीपैड फोन रखना शुरू करेंगे. इस वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि एक आदमी झोले से कई सारे स्मार्टफोन निकालता है और उसके आसपास बैठे लोग उन स्मार्टफोन पर पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने लगते हैं. इसके बाद एक आदमी इसका वीडियो बनाता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. 

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सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग राय 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी अपनी राय शेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन की लत से छुटकारा पाने के लिए कीपैड फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि इसे समय, ध्यान और मानसिक सुकून वापस मिल सकता है. हालांकि वीडियो को लेकर हर कोई सहमत नहीं दिख रहा है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर स्मार्टफोन छोड़ना ही था, तो उन्हें तोड़ने के बजाय बेचकर कीपैड फोन खरीदे जा सकते थे. कुछ लोगों ने इसे अनावश्यक नुकसान बताया और कहा कि फोन का इस्तेमाल गलत नहीं, बल्कि उसका ज्यादा उपयोग समस्या बन सकता है. वहीं कई लोगों के रिएक्शन आए कि स्मार्टफोन केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि पढ़ाई, कामकाज, बैंक और कई जरूरी सेवाओं का मीडियम भी बन चुका है. ऐसे में समस्या फोन नहीं, बल्कि उसके उपयोग के तरीके में हो सकती है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने मजाक के अंदाज में यह भी पूछा कि जब सभी स्मार्टफोन तोड़ रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले के फोन का क्या हुआ.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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