Viral Video: सोशल मीडिया पर अजब-गजब वीडियो वायरल होते रहते हैं, इस बार भी ऐसा ही एक अजब-गजब वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग अपने स्मार्टफोन जमीन पर रखकर ईंटों और पत्थरों से तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि गांव के लोगों ने स्मार्टफोन की बढ़ती लत से परेशान होकर यह फैसला लिया और अब वह स्मार्टफोन छोड़कर फिर से कीपैड फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं.

इसके बाद अब यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस पर बहस भी छिड़ गई. कुछ लोग इसे डिजिटल दुनिया की बढ़ती निर्भरता के खिलाफ बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे संसाधनों की बर्बादी करार दे रहे हैं. इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

स्मार्टफोन को बताया नशे की तरह लत

वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावों में कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन लोगों की रोजाना की लाइफस्टाइल और रिश्तों पर असर डाल रहा है. कुछ यूजर्स का मानना है कि मोबाइल की वजह से लोगों की स्क्रीन टाइम पर निर्भरता बढ़ी है और कई लोग घंटों तक फोन में व्यस्त रहते हैं. इस वीडियो को शेयर करने वाले ने लिखा एक गांव के सभी लोग मिलकर अपने स्मार्टफोन तोड़ रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन एक नशा टाइप का है जिसकी लत लग रही है. अब यह फोन नहीं रखेंगे और फिर से कीपैड फोन रखना शुरू करेंगे. इस वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि एक आदमी झोले से कई सारे स्मार्टफोन निकालता है और उसके आसपास बैठे लोग उन स्मार्टफोन पर पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने लगते हैं. इसके बाद एक आदमी इसका वीडियो बनाता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

एक गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने स्मार्ट फोन तोड रहे हैं,



इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट फोन एक नशा टाइप का है, जिसकी लत लग रही है।



अब ये फोन नही रखेगें, फिर से keypad फोन रखना शुरू करेंगे। 👇 pic.twitter.com/yUGEXIuXEv — Pappu Ram Mundru Sikar (@PRMundru) June 17, 2026

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सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग राय

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी अपनी राय शेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन की लत से छुटकारा पाने के लिए कीपैड फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि इसे समय, ध्यान और मानसिक सुकून वापस मिल सकता है. हालांकि वीडियो को लेकर हर कोई सहमत नहीं दिख रहा है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर स्मार्टफोन छोड़ना ही था, तो उन्हें तोड़ने के बजाय बेचकर कीपैड फोन खरीदे जा सकते थे. कुछ लोगों ने इसे अनावश्यक नुकसान बताया और कहा कि फोन का इस्तेमाल गलत नहीं, बल्कि उसका ज्यादा उपयोग समस्या बन सकता है. वहीं कई लोगों के रिएक्शन आए कि स्मार्टफोन केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि पढ़ाई, कामकाज, बैंक और कई जरूरी सेवाओं का मीडियम भी बन चुका है. ऐसे में समस्या फोन नहीं, बल्कि उसके उपयोग के तरीके में हो सकती है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने मजाक के अंदाज में यह भी पूछा कि जब सभी स्मार्टफोन तोड़ रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले के फोन का क्या हुआ.

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