दादाजी में घुसी सलमान की आत्मा! तेरे नैना गाने पर पोती संग जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची कैमरे के सामने रील बना रही होती है, तभी कुछ ऐसा होता है कि देखने वाले हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. वीडियो में जैसे ही दादा जी फ्रेम में आते हैं, कहानी अचानक बदल जाती है और गांव का सीधा-सादा माहौल एकदम फिल्मी हो जाता है.

तेरे नैना गाने पर पोती के साथ दादा ने भी लगाए ठुमके

वीडियो की शुरुआत में एक प्यारी सी बच्ची ‘तेरे नैना’ गाने पर रील बना रही होती है. कैमरा ऑन है और वो पूरे दिल से एक्सप्रेशन दे रही होती है. तभी फ्रेम में पीछे से उसके दादाजी आते हैं, साथ में उसकी छोटी बहन भी होती है. दादाजी बच्ची को ऐसे देखते हैं जैसे अभी पूछेंगे “क्या कर रही है तू?” देखकर लगता है कि अब पिटाई तय है. लेकिन जैसे ही गाने की पंच लाइन बजती है, दादाजी अचानक ही मूड में आ जाते हैं और उनके अंदर का छुपा सलमान खान जाग उठता है. वो मस्ती में ठुमके लगाने लगते हैं और बच्ची भी हैरान रह जाती है.

वीडियो में खास बात ये है कि इसे देखकर गांव की सादगी, परिवार का प्यार और दादा-पोती का अनोखा रिश्ता झलकता है. जहां पहले तो लगता है कि अब डांट पड़ेगी, वहीं अगले ही पल ठुमकों से माहौल रंगीन हो जाता है. यही तो सोशल मीडिया की खूबसूरती है जहां एक पल में भावनाएं बदल जाती हैं और हर कोई मुस्कुरा देता है.

यूजर्स बोले, सलमान की आत्मा घुस आई है

दादाजी का ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को खूब हंसा रहा है. गांव के पुराने घर के सामने शूट हुआ ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है. लोग कह रहे हैं कि “ऐसे दादा जी हों तो घर में हमेशा फिल्म चलती रहे.” किसी ने लिखा, “दादा जी ने तो रील में जान डाल दी.” वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा, “लगता है रिटायरमेंट के बाद बॉलीवुड जॉइन कर लेंगे.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दादा जी में सलमान की आत्मा प्रवेश कर गई है. वीडियो को lohafamilyblog नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

