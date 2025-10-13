हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदादाजी में घुसी सलमान की आत्मा! तेरे नैना गाने पर पोती संग जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

दादाजी में घुसी सलमान की आत्मा! तेरे नैना गाने पर पोती संग जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

वीडियो की शुरुआत में एक प्यारी सी बच्ची ‘तेरे नैना’ गाने पर रील बना रही होती है. कैमरा ऑन है और वो पूरे दिल से एक्सप्रेशन दे रही होती है. तभी फ्रेम में पीछे से उसके दादाजी आते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 13 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची कैमरे के सामने रील बना रही होती है, तभी कुछ ऐसा होता है कि देखने वाले हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. वीडियो में जैसे ही दादा जी फ्रेम में आते हैं, कहानी अचानक बदल जाती है और गांव का सीधा-सादा माहौल एकदम फिल्मी हो जाता है.

तेरे नैना गाने पर पोती के साथ दादा ने भी लगाए ठुमके

वीडियो की शुरुआत में एक प्यारी सी बच्ची ‘तेरे नैना’ गाने पर रील बना रही होती है. कैमरा ऑन है और वो पूरे दिल से एक्सप्रेशन दे रही होती है. तभी फ्रेम में पीछे से उसके दादाजी आते हैं, साथ में उसकी छोटी बहन भी होती है. दादाजी बच्ची को ऐसे देखते हैं जैसे अभी पूछेंगे “क्या कर रही है तू?” देखकर लगता है कि अब पिटाई तय है. लेकिन जैसे ही गाने की पंच लाइन बजती है, दादाजी अचानक ही मूड में आ जाते हैं और उनके अंदर का छुपा सलमान खान जाग उठता है. वो मस्ती में ठुमके लगाने लगते हैं और बच्ची भी हैरान रह जाती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Loha Singh (@lohafamilyblog)

वीडियो में खास बात ये है कि इसे देखकर गांव की सादगी, परिवार का प्यार और दादा-पोती का अनोखा रिश्ता झलकता है. जहां पहले तो लगता है कि अब डांट पड़ेगी, वहीं अगले ही पल ठुमकों से माहौल रंगीन हो जाता है. यही तो सोशल मीडिया की खूबसूरती है जहां एक पल में भावनाएं बदल जाती हैं और हर कोई मुस्कुरा देता है.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, सलमान की आत्मा घुस आई है

दादाजी का ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को खूब हंसा रहा है. गांव के पुराने घर के सामने शूट हुआ ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है. लोग कह रहे हैं कि “ऐसे दादा जी हों तो घर में हमेशा फिल्म चलती रहे.” किसी ने लिखा, “दादा जी ने तो रील में जान डाल दी.” वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा, “लगता है रिटायरमेंट के बाद बॉलीवुड जॉइन कर लेंगे.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दादा जी में सलमान की आत्मा प्रवेश कर गई है. वीडियो को  lohafamilyblog नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

Published at : 13 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS Row: कर्नाटक में RSS पर लगेगा 'बैन'? सिद्धारमैया सरकार में उठी बड़ी मांग!
Bengal Stampede: वर्धमान स्टेशन पर अफरातफरी! ओवरब्रिज पर भगदड़ से कई यात्री घायल
CRICKET DHARMA: संतों की 'सनातन क्रिकेट लीग', Devakinandan Thakur, Dhirendra Shastri की टीमें भिड़ेंगी
फोन पर रंगीन फ्रेंडशिप का जाल
NDA में सब हो गया सेट, महागठबंधन अभी लेट! Tejashwi | Congress | BJP | Chitra Tripathi | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
विश्व
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget