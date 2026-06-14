रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 

Gorilla Couple Video: जानवरों से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच ही लेते हैं और लोग भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. वीडियो में दो गोरिल्लाओं के बीच का एक दिलचस्प पल दिखाई दे रहा है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @imtiazmadmood नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. पोस्ट किए जाने के बाद से वीडियो को अब तक 26 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं, जबकि लाखों लोग इसे लाइक और शेयर कर चुके हैं. वीडियो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर लगातार नई-नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

नाराज साथी को मनाने में जुटा नर गोरिल्ला

वायरल वीडियो में एक नर गोरिल्ला अपनी साथी मादा गोरिल्ला, जो नाराज लग रही है, को मनाने की कोशिश करता दिख रहा है. वीडियो की शुरुआत में मादा गोरिल्ला काफी नाराज नजर आ रही है और जब भी नर गोरिल्ला उसे छूता है या बुलाने का प्रयास करता है, वह हाथ दिखा देती है और उसे रोकती है. फिर भी नर गोरिल्ला पीछे नहीं हटता और बार-बार उसे छूने तथा उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है. हालांकि, मादा गोरिल्ला की नाराजगी कम होती नहीं दिखती और वह लगातार अपना गुस्सा दिखाती रहती है. दोनों के बीच चल रही यह अनोखी नोकझोंक लोगों को किसी इंसानी रिश्ते की याद दिला रही है, यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

A gorilla tries his best to reconcile with his angry wife. pic.twitter.com/acUY6KISON — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 12, 2026

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यूजर्स बोले- इंसान हों या जानवर, मनाना तो पड़ता है!

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “इंसान हो या जानवर, मनाना तो हर किसी को पड़ता है” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि, “यह गोरिल्ला उसे मनाने की बजाय और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है” कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी के रिश्ते से जोड़कर देखा, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि जानवरों की भावनाएं भी इंसानों की तरह होती हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो को बेहद प्यारा और मनोरंजक बताया है. यह वीडियो न केवल तेजी से वायरल हो रहा है, बल्कि लोगों के बीच चर्चा और हंसी-मजाक का विषय भी बन रहा है.

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