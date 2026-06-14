हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगGorilla Couple Video: रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 

Gorilla Couple Video: रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 

Gorilla Couple Video: नाराज मादा गोरिल्ला को मनाने की नर गोरिल्ला की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों की मजेदार नोकझोंक ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 Jun 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

Gorilla Couple Video: जानवरों से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच ही लेते हैं और लोग भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. वीडियो में दो गोरिल्लाओं के बीच का एक दिलचस्प पल दिखाई दे रहा है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @imtiazmadmood नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. पोस्ट किए जाने के बाद से वीडियो को अब तक 26 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं, जबकि लाखों लोग इसे लाइक और शेयर कर चुके हैं. वीडियो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर लगातार नई-नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

नाराज साथी को मनाने में जुटा नर गोरिल्ला

वायरल वीडियो में एक नर गोरिल्ला अपनी साथी मादा गोरिल्ला, जो नाराज लग रही है, को मनाने की कोशिश करता दिख रहा है. वीडियो की शुरुआत में मादा गोरिल्ला काफी नाराज नजर आ रही है और जब भी नर गोरिल्ला उसे छूता है या बुलाने का प्रयास करता है, वह हाथ दिखा देती है और उसे रोकती है. फिर भी नर गोरिल्ला पीछे नहीं हटता और बार-बार उसे छूने तथा उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है. हालांकि, मादा गोरिल्ला की नाराजगी कम होती नहीं दिखती और वह लगातार अपना गुस्सा दिखाती रहती है. दोनों के बीच चल रही यह अनोखी नोकझोंक लोगों को किसी इंसानी रिश्ते की याद दिला रही है, यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः 70 की उम्र में 30 जैसा अंदाज! दादी की खूबसूरती देख शरमा जाएंगी हॉलीवुड हसीनाएं भी

यूजर्स बोले- इंसान हों या जानवर, मनाना तो पड़ता है!

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “इंसान हो या जानवर, मनाना तो हर किसी को पड़ता है” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि, “यह गोरिल्ला उसे मनाने की बजाय और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है” कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी के रिश्ते से जोड़कर देखा, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि जानवरों की भावनाएं भी इंसानों की तरह होती हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो को बेहद प्यारा और मनोरंजक बताया है. यह वीडियो न केवल तेजी से वायरल हो रहा है, बल्कि लोगों के बीच चर्चा और हंसी-मजाक का विषय भी बन रहा है.

यह भी पढ़ेंः कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया पिज्जा, जवाब मिला ‘ये कचरा आप ही खाओ' यूजर्स ने लिए मजे

Published at : 14 Jun 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Social Media Trending Video Gorilla Couple Video Gorilla Viral Video Internet Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Gorilla Couple Video: रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 
रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 
ट्रेंडिंग
70 की उम्र में 30 जैसा अंदाज! दादी की खूबसूरती देख शरमा जाएंगी हॉलीवुड हसीनाएं भी
70 की उम्र में 30 जैसा अंदाज! दादी की खूबसूरती देख शरमा जाएंगी हॉलीवुड हसीनाएं भी
ट्रेंडिंग
कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया पिज्जा, जवाब मिला ‘ये कचरा आप ही खाओ' यूजर्स ने लिए मजे
कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया पिज्जा, जवाब मिला ‘ये कचरा आप ही खाओ' यूजर्स ने लिए मजे
ट्रेंडिंग
60 सेकंड में 1.27 किलो शहद! जर्मन युवक का कारनामा देख दंग रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
60 सेकंड में 1.27 किलो शहद! जर्मन युवक का कारनामा देख दंग रह गई दुनिया
Advertisement

वीडियोज

Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर छात्रों का महातांडव! | Bihar Latest News
Khan Sir Controversy: खान सर को मिली जमानत...नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हत्या! उड़ गए सबके होश!
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर उपद्रव का LIVE वीडियो आया सामने | Bihar Latest News
Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
बॉलीवुड
Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
क्रिकेट
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
इंडिया
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
Home Tips
House Flies: क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
शिक्षा
UPSC CSE Prelims Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार
कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार
ABP NEWS
परीक्षा से पहले पुलिस ने खोला नकल माफिया का राज
परीक्षा से पहले पुलिस ने खोला नकल माफिया का राज
ABP NEWS
नोएडा में तेज रफ्तार बस पलटी, कई घायल
नोएडा में तेज रफ्तार बस पलटी, कई घायल
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Embed widget