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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकस्टमर ने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया पिज्जा, जवाब मिला ‘ये कचरा आप ही खाओ' यूजर्स ने लिए मजे

कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया पिज्जा, जवाब मिला ‘ये कचरा आप ही खाओ' यूजर्स ने लिए मजे

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि उसने एक ‘बाय 1 गेट 1’ ऑफर में दो पिज्जा ऑर्डर किए थे.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 08:39 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी घटना वायरल हो रही है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. आमतौर पर जब कोई डिलीवरी बॉय बारिश या मुश्किल हालात में खाना पहुंचाता है, तो लोग उसे टिप या खाने का ऑफर देकर धन्यवाद जताते हैं. लेकिन इस बार एक ग्राहक का ‘नेकी’ वाला कदम ही उस पर भारी पड़ गया. फ्री पिज्जा देने की कोशिश में उसे ऐसा जवाब मिला, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी. यह घटना अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है.

फ्री पिज्जा ऑफर और अनोखा जवाब

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि उसने एक ‘बाय 1 गेट 1’ ऑफर में दो पिज्जा ऑर्डर किए थे. चूंकि उसे एक ही पिज्जा खाना था, इसलिए उसने सोचा कि दूसरा पिज्जा डिलीवरी करने आए व्यक्ति को दे दिया जाए. जब डिलीवरी बॉय बारिश में खाना लेकर पहुंचा, तो ग्राहक ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, “एक तुम्हारे लिए.” लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया.

‘ये कचरा आप ही खाओ’ राइडर का जवाब वायरल

डिलीवरी बॉय ने पिज्जा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, “ये कचरा आप ही खाओ, मैं तो घर का खाना खाता हूं.” यह सुनकर ग्राहक खुद हैरान रह गया. उसने यह पूरा अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई.

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इंटरनेट पर आईं मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस घटना के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ सी आ गई. कई यूजर्स ने इसे बेहद फनी बताया, तो कुछ ने कहा कि डिलीवरी बॉय का जवाब पूरी तरह ईमानदार था. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी  किए. एक यूजर ने लिखा कि उसने भी एक बार एक्स्ट्रा बर्गर डिलीवरी बॉय को देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि डिलीवरी कर्मी अक्सर खाने की बजाय सीधे पैसे की टिप को ज्यादा पसंद करते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 08:37 AM (IST)
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