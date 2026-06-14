कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया पिज्जा, जवाब मिला ‘ये कचरा आप ही खाओ' यूजर्स ने लिए मजे
यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि उसने एक ‘बाय 1 गेट 1’ ऑफर में दो पिज्जा ऑर्डर किए थे.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी घटना वायरल हो रही है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. आमतौर पर जब कोई डिलीवरी बॉय बारिश या मुश्किल हालात में खाना पहुंचाता है, तो लोग उसे टिप या खाने का ऑफर देकर धन्यवाद जताते हैं. लेकिन इस बार एक ग्राहक का ‘नेकी’ वाला कदम ही उस पर भारी पड़ गया. फ्री पिज्जा देने की कोशिश में उसे ऐसा जवाब मिला, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी. यह घटना अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है.
फ्री पिज्जा ऑफर और अनोखा जवाब
यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि उसने एक ‘बाय 1 गेट 1’ ऑफर में दो पिज्जा ऑर्डर किए थे. चूंकि उसे एक ही पिज्जा खाना था, इसलिए उसने सोचा कि दूसरा पिज्जा डिलीवरी करने आए व्यक्ति को दे दिया जाए. जब डिलीवरी बॉय बारिश में खाना लेकर पहुंचा, तो ग्राहक ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, “एक तुम्हारे लिए.” लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया.
Yesterday I ordered buy1get1 pizza on zomato....1 for me and 1 for the delivery guy who came in rain to deliver the order.— Mukul Dekhane (@dekhane_mukul) June 12, 2026
The look on his face was priceless when I gave it to him and said "ek tumhare liye"
He gave that pizza back to me saying "yeh kachra aap hi khao, main to…
‘ये कचरा आप ही खाओ’ राइडर का जवाब वायरल
डिलीवरी बॉय ने पिज्जा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, “ये कचरा आप ही खाओ, मैं तो घर का खाना खाता हूं.” यह सुनकर ग्राहक खुद हैरान रह गया. उसने यह पूरा अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई.
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इंटरनेट पर आईं मजेदार प्रतिक्रियाएं
इस घटना के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ सी आ गई. कई यूजर्स ने इसे बेहद फनी बताया, तो कुछ ने कहा कि डिलीवरी बॉय का जवाब पूरी तरह ईमानदार था. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी किए. एक यूजर ने लिखा कि उसने भी एक बार एक्स्ट्रा बर्गर डिलीवरी बॉय को देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि डिलीवरी कर्मी अक्सर खाने की बजाय सीधे पैसे की टिप को ज्यादा पसंद करते हैं.
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