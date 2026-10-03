बीच हाईवे पर आधी रात लड़की ने मटकाई कमर, किलर डांस वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन रील्स बनाने का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन इस बार एक हसीना ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वालों के होश उड़ गए हैं. आधी रात को सुनसान हाईवे पर एक खूबसूरत लड़की ने कार की हेडलाइट्स के सामने ऐसा धमाकेदार डांस किया कि इंटरनेट का पारा अचानक से बढ़ गया है. 'प्यार आ गया रे' गाने पर लड़की के कातिलाना मूव्स और अदाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

ब्राउन वन-ऑफ-शोल्डर ड्रेस में गिराईं बिजलियां, कातिलाना अदाओं पर फिदा हुए फैंस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की स्टाइलिश ब्राउन कलर की वन-ऑफ-शोल्डर स्लिट ड्रेस पहनकर सड़क पर उतरी है. कार की तेज रोशनी उस पर पड़ रही है और वह बैकग्राउंड में बज रहे ट्रेंडी गाने 'प्यार आ गया रे' की धुन पर थिरक रही है. उसके खुले बाल, चेहरे की मासूमियत और एक्सप्रेशन्स इतने बेमिसाल हैं कि कोई भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहा है. बिना किसी डर या झिझक के आधी रात को इस तरह बेफिक्र होकर डांस करने का यह अंदाज ही इस वीडियो की असली यूएसपी बन गया है.

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इंटरनेट पर मची सनसनी, फैंस बोले- 'हाईवे पर लगा दी आग'

जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सामने आई, लाइक और कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई. लोग लड़की के किलर लुक्स और डांस मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स दिल और फायर वाले इमोजी की बौछार कर रहे हैं. किसी यूज़र ने लिखा कि 'इतनी कातिलाना अदाएं होंगी तो गाड़ी चलाने वालों का एक्सीडेंट होना तय है', तो किसी दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'आधी रात को हाईवे पर इतना हॉट डांस देखकर तो ट्रैफिक रुक जाएगा.'

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लाखों व्यूज पार, रील हो रही जमकर शेयर

सोशल मीडिया पर डांस रील्स तो रोज हजारों बनती हैं, लेकिन हाईवे के इस नाइट बैकड्रॉप में बना यह वीडियो हर जगह ट्रेंड कर रहा है. लड़की का यह बिंदास और ग्लैमरस अवतार लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है. व्यूज का आंकड़ा लगातार लाखों में पहुंच रहा है और लोग इस वीडियो को एक-दूसरे के साथ तेजी से शेयर कर रहे हैं. वीडियो को nikita__official08 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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