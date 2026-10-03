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बीच हाईवे पर आधी रात लड़की ने मटकाई कमर, किलर डांस वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की स्टाइलिश ब्राउन कलर की वन-ऑफ-शोल्डर स्लिट ड्रेस पहनकर सड़क पर उतरी है. कार की तेज रोशनी उस पर पड़ रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 09:54 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन रील्स बनाने का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन इस बार एक हसीना ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वालों के होश उड़ गए हैं. आधी रात को सुनसान हाईवे पर एक खूबसूरत लड़की ने कार की हेडलाइट्स के सामने ऐसा धमाकेदार डांस किया कि इंटरनेट का पारा अचानक से बढ़ गया है. 'प्यार आ गया रे' गाने पर लड़की के कातिलाना मूव्स और अदाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. 

ब्राउन वन-ऑफ-शोल्डर ड्रेस में गिराईं बिजलियां, कातिलाना अदाओं पर फिदा हुए फैंस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की स्टाइलिश ब्राउन कलर की वन-ऑफ-शोल्डर स्लिट ड्रेस पहनकर सड़क पर उतरी है. कार की तेज रोशनी उस पर पड़ रही है और वह बैकग्राउंड में बज रहे ट्रेंडी गाने 'प्यार आ गया रे' की धुन पर थिरक रही है. उसके खुले बाल, चेहरे की मासूमियत और एक्सप्रेशन्स इतने बेमिसाल हैं कि कोई भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहा है. बिना किसी डर या झिझक के आधी रात को इस तरह बेफिक्र होकर डांस करने का यह अंदाज ही इस वीडियो की असली यूएसपी बन गया है.

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इंटरनेट पर मची सनसनी, फैंस बोले- 'हाईवे पर लगा दी आग'

जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सामने आई, लाइक और कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई. लोग लड़की के किलर लुक्स और डांस मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स दिल और फायर वाले इमोजी की बौछार कर रहे हैं. किसी यूज़र ने लिखा कि 'इतनी कातिलाना अदाएं होंगी तो गाड़ी चलाने वालों का एक्सीडेंट होना तय है', तो किसी दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'आधी रात को हाईवे पर इतना हॉट डांस देखकर तो ट्रैफिक रुक जाएगा.'

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लाखों व्यूज पार, रील हो रही जमकर शेयर

सोशल मीडिया पर डांस रील्स तो रोज हजारों बनती हैं, लेकिन हाईवे के इस नाइट बैकड्रॉप में बना यह वीडियो हर जगह ट्रेंड कर रहा है. लड़की का यह बिंदास और ग्लैमरस अवतार लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है. व्यूज का आंकड़ा लगातार लाखों में पहुंच रहा है और लोग इस वीडियो को एक-दूसरे के साथ तेजी से शेयर कर रहे हैं. वीडियो को nikita__official08 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 09:54 AM (IST)
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