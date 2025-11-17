हाल ही में ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान गुड़गांव के एक शख्स के साथ बेहद ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. अब एक और वीडियो बंजी जंपिंग का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल है बंजी जंपिंग के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है. ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आसपास वीरान बीहड़ देखकर किसी का भी मन विचलित हो जाए. ऐसे में जब लड़की बंजी जंपिंग के लिए जंप लगाती है तो उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसका अंदाजा उसे सपने में भी नहीं होगा.

बंजी जंपिंग कर रही लड़की को हवा में आया हार्ट अटैक!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बंजी जंपिंग करने के लिए स्पॉट पर खड़ी है. उसने हेलमेट लगाया है और सुरक्षा इंतजामों के साथ उसे रस्सी बांध दी गई है. लेकिन जैसे ही लड़की ऊंचे पहाड़ से जंप लगाती है वैसे ही उसे हवा में ही हार्ट अटैक आ जाता है जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है. लड़की हवा में ही बेसुध होकर लटक जाती है. न तो उसके शरीर में कोई हलचल होती है और न ही लड़की को कोई होश रहता है. इसके बाद सभी केयर टेकर दौड़कर आते हैं और लड़की की खैर खबर लेते हैं.

View this post on Instagram A post shared by @sunny_editts01

हवा में अचेत हुई लड़की!

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की को कोई होश नहीं है और वो ऐसे अचेत होकर हवा में लटकी है जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो जिसका दावा वीडियो में भी किया गया है. लोगों का कहना है कि लड़की की हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती है, हालांकि मौत की कोई पुष्टि वीडियो में नहीं की गई है और न ही एबीपी लाइव वीडियो की पुष्टि करता है. बहरहाल वायरल वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

यूजर्स ने उठाए सवाल तो किसी ने बताया स्क्रिप्टेड

वीडियो को sunny_editts01 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यह स्क्रिप्टेड है क्योंकि लड़की ने कोल्ड ड्रिंक का केन नहीं छोड़ा. एक और यूजर ने लिखा...अगर हिम्मत नहीं है तो ऐसे खतरनाक खेलों के लिए जाना ही नहीं चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सरकार को ऐसे खतरनाक खेलों पर रोक लगा देनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो