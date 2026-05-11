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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूल्हे को एक करोड़ और BMW, बिचौलिए को दी स्कोर्पियो, रईसों की ये शादी देख फटी रह जाएंगी आंखें, वीडियो वायरल

दूल्हे को एक करोड़ और BMW, बिचौलिए को दी स्कोर्पियो, रईसों की ये शादी देख फटी रह जाएंगी आंखें, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मामला गाजियाबाद का है. वीडियो में एक शख्स माइक पर कथित तौर पर दूल्हे को मिले दहेज की घोषणा करता सुनाई देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 11 May 2026 08:15 PM (IST)
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देश में दहेज प्रथा को गैरकानूनी घोषित हुए 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में शादी के दौरान कथित तौर पर दूल्हे को मिले दहेज का खुलेआम ऐलान किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि दूल्हे को एक BMW कार, 1 करोड़ रुपये और लाखों रुपये कैश दिया गया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोग इसे दहेज प्रथा का खुला प्रदर्शन बताकर गुस्सा जाहिर करने लगे.

शादी में गिनाए गए करोड़ों के ‘गिफ्ट’

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मामला गाजियाबाद का है. वीडियो में एक शख्स माइक पर कथित तौर पर दूल्हे को मिले दहेज की घोषणा करता सुनाई देता है. वीडियो के मुताबिक दूल्हे को “1 BMW, 1 करोड़, 1 लाख 11 हजार रुपये कैश” दिए गए. आसपास मौजूद लोग भी यह सब सुनते दिखाई देते हैं. शादी में कुल 71 जेवरात दिए गए जिसमें, 11 हीरे के, 42 सोने के और 18 चांदी के हैं. हालांकि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि शादी कराने वाले बिचौलिए को स्कॉर्पियो और छोटे मोटे काम संभालने वाले लोगों को स्प्लेंडर बाइक दी गई है. वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. 

दहेज कानून को लेकर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब भारत में दहेज लेना और देना दोनों गैरकानूनी हैं तो फिर ऐसे ऐलान खुलेआम कैसे किए जा रहे हैं. बता दें कि भारत में 1961 में Dowry Prohibition Act लागू किया गया था जिसके तहत दहेज लेना-देना अपराध माना जाता है. कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स ने जमकर नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, “दहेज को लोग आज भी स्टेटस सिंबल की तरह दिखा रहे हैं.” दूसरे ने कहा, “अगर यह सच है तो कार्रवाई होनी चाहिए.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “दहेज ने ना जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है.” कुछ लोगों ने दूल्हे और उसके परिवार की आलोचना की तो कई यूजर्स ने दहेज कानून को और सख्त बनाने की मांग की. वीडियो ने सोशल मीडिया पर दहेज प्रथा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 11 May 2026 08:15 PM (IST)
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