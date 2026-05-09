दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और हॉर्न का शोर तो आपने खूब देखा होगा. लेकिन अब राजधानी की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और गुस्से से भर भी दिया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कपल खुलेआम चलती कार के ऊपर रोमांस करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में युवक पहले कार की खिड़की से बाहर निकलता है और फिर आराम से कार की छत पर बैठ जाता है. इसके बाद जो होता है उसे देखकर सड़क पर चल रहे लोग भी दंग रह जाते हैं. लड़की भी कार की खिड़की से आधी बाहर निकल आती है और दोनों बीच सड़क पर सरेआम लिपलॉक करने लगते हैं. अब इस वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है.

बीच सड़क पर कपल का हाई वोल्टेज रोमांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दिल्ली की किसी व्यस्त सड़क का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक के बीच एक सफेद रंग की कार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. तभी कार में बैठा युवक खिड़की से निकलकर सीधे छत पर जा बैठता है. कुछ सेकेंड बाद कार की दूसरी तरफ से लड़की बाहर निकलती है और दोनों चलती कार में ही बेहद करीब आ जाते हैं. सड़क पर मौजूद दूसरे लोग इस पूरे नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं जबकि पीछे चल रहे कुछ वाहन चालक इस घटना का वीडियो बनाने लगते हैं.

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VIDEO में दिखा खतरनाक स्टंट और खुलेआम अश्लीलता

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कपल को ना तो अपनी सुरक्षा की चिंता है और ना ही सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की. चलती कार की छत पर बैठना खुद में बेहद खतरनाक माना जाता है. ऊपर से बीच सड़क पर इस तरह रोमांटिक स्टंट करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. कई यूजर्स का कहना है कि अगर अचानक ब्रेक लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर वायरल होने की सस्ती कोशिश बता रहे हैं. वीडियो अब अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कपल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “दिल्ली की सड़कें अब फिल्म सेट बन चुकी हैं.” दूसरे यूजर ने कहा, “इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.” वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “भाई ये मेट्रो नहीं है जो कुछ भी करोगे.” कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया तो कुछ ने सड़क सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया. इंटरनेट पर अब यही वीडियो चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है.

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