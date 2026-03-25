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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए चुराई बस, 15 साल के लड़के ने 130 किमी तक काटा गदर, यूजर्स हैरान

गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए चुराई बस, 15 साल के लड़के ने 130 किमी तक काटा गदर, यूजर्स हैरान

घटना जर्मनी के वीसबाडेन शहर की है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक 15 साल का लड़का बस डिपो में घुस गया. उसने किसी तरह बस की मास्टर चाबी हासिल की और बिना किसी को बताए बस लेकर निकल गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 10:12 AM (IST)
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कई बार रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं. जर्मनी से सामने आई एक खबर ने लोगों को हैरान भी किया है और हंसी भी दिलाई है. एक 15 साल का लड़का, जिसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही कोई अनुमति, उसने चुपके से एक बस डिपो में घुसकर बस की मास्टर चाबी हासिल कर ली और आराम से बस लेकर निकल पड़ा. लेकिन उसने ऐसा किस वजह से किया अगर वो आप जान लेंगे तो अपनी जगह से खड़े होकर चीखने लगेंगे.

चुपके से डिपो में घुसा और बस ले उड़ा

घटना जर्मनी के वीसबाडेन शहर की है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक 15 साल का लड़का बस डिपो में घुस गया. उसने किसी तरह बस की मास्टर चाबी हासिल की और बिना किसी को बताए बस लेकर निकल गया. हैरानी की बात यह रही कि किसी कर्मचारी को इस पर शक नहीं हुआ. हालांकि यह पूरी घटना CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन स्टाफ को लगा कि बस को उनके ही किसी ड्राइवर ने लिया होगा. इसी वजह से कई घंटों तक किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए चुराई थी बस

जब कंपनी ने अपने सभी ड्राइवरों से पुष्टि की और पता चला कि किसी ने बस नहीं ली, तब जाकर मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. GPS की मदद से बस को ट्रैक किया गया, जो करीब 130 किलोमीटर दूर कार्लस्रुहे शहर में मिली. पुलिस ने जब बस को रोका तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई. बस चला रहा कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं बल्कि एक किशोर लड़का था. बताया जा रहा है कि वह अपनी 14 साल की गर्लफ्रेंड को स्कूल से लेने गया था और उसे लेकर वापस लौट रहा था.

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यूजर्स ने ले लिए मजे

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि “भाई 15 साल में हम तो साइकिल ठीक से नहीं चला पाते थे, ये तो पूरी बस लेकर निकल गया”, तो कोई इसे ‘लव स्टोरी नहीं, बस स्टोरी’ बता रहा है. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “इतना डेडिकेशन अगर पढ़ाई में होता तो IIT निकल जाता”. कुछ लोगों ने इसे प्यार की हद बताते हुए कहा कि “गर्लफ्रेंड के लिए लोग क्या-क्या कर जाते हैं, लेकिन ये लेवल ही अलग है”.

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Published at : 25 Mar 2026 10:12 AM (IST)
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