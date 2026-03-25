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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटैटू बनवाकर कूल बन रही थी पापा की परी, मां ने दो मिनट में उतारा भूत, ऑन कैमरा जड़ा जोरदार चांटा, वीडियो वायरल

टैटू बनवाकर कूल बन रही थी पापा की परी, मां ने दो मिनट में उतारा भूत, ऑन कैमरा जड़ा जोरदार चांटा, वीडियो वायरल

लड़की गर्दन टेढ़ी करके टैटू छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चल पाती. फिर शुरू होती है जूतम पैजार जिसे लड़की हमेशा याद रखेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 08:35 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और हंसी रोकना मुश्किल कर देते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में एक लड़की अपने ‘कूल’ अंदाज में गर्दन पर टैटू बनवाकर घर लौटती है और सोचती है कि वह अपनी मां से यह बात बड़ी आसानी से छिपा लेगी. लेकिन मां तो आखिर मां होती है, उसकी नजरों से कुछ भी छिप पाना आसान नहीं होता. लड़की गर्दन टेढ़ी करके टैटू छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चल पाती. फिर शुरू होती है जूतम पैजार जिसे लड़की हमेशा याद रखेगी.

टैटू छिपाने की अनोखी कोशिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की घर आकर अपनी मां और नानी के पास आराम से बैठ जाती है. लेकिन वह अपनी गर्दन को अजीब तरीके से टेढ़ा करके बैठी रहती है, ताकि टैटू नजर न आए. यही हरकत मां को शक में डाल देती है. कुछ ही देर में मां को समझ आ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है. वह बेटी से सवाल करती है और आखिरकार टैटू का राज खुल ही जाता है. इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है.

कूल से ‘भीगी बिल्ली’ बनी बेटी

जैसे ही मां को टैटू के बारे में पता चलता है, वह गुस्से में आ जाती है और बेटी को जोरदार चांटा लगा देती है. कुछ सेकंड पहले तक जो लड़की खुद को बहुत कूल दिखा रही थी, वह तुरंत सहमी हुई नजर आने लगती है. चांटा खाने के बाद लड़की तुरंत अपनी नानी की तरफ देखती है और उनसे बचाने की उम्मीद करती है. लेकिन मां पहले ही नानी को पूरी बात बता देती है कि बेटी टैटू बनवाकर आई है. इसके बाद नानी भी ज्यादा कुछ नहीं कह पातीं.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

यूजर्स ने ले लिए मजे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर खूब मजे ले रहे हैं और अपने-अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा...मम्मी के सामने कूल नहीं बनते दीदी. एक और यूजर ने लिखा....एक और लगाना था हमारी तरफ से. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इसलिए कहते हैं कि बड़ों के सामने ज्यादा समझदारी नहीं झाड़ते.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 25 Mar 2026 08:35 AM (IST)
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