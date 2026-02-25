हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगGen-Z का नया क्रेज! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड, जानें क्या है यह बला

Gen-Z का नया क्रेज! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड, जानें क्या है यह बला

Bedtime Stacking Trend: जेनरेशन Z में सोशल मीडिया के प्रभाव से ‘बेडटाइम स्टैकिंग’ ट्रेंड लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें युवा सोने से पहले बिस्तर के पास चीजें सजाकर आराम, काम सेल्फ-केयर करते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

Bedtime Stacking Trend: जेनरेशन Z के लिए अब बेडसाइड टेबल सिर्फ अलार्म घड़ी, पानी की बोतल या किताब रखने की जगह नहीं रह गई है. बदलती लाइफस्टाइल और डिजिटल संस्कृति के साथ अब यह जगह आराम, काम और आत्म-देखभाल का मिश्रण बनती जा रही है. खासकर सोशल मीडिया के दौर में रात का समय भी उत्पादक और “एस्थेटिक” बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है.

TikTok पर इन दिनों “बेडटाइम स्टैकिंग” नाम का नया ट्रेंड वायरल हो रहा है. न्यूज़वीक की रिपोर्ट के अनुसार, युवा खासकर महिलाएं, सोने से पहले अपने बिस्तर के आसपास जर्नल, किताबें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, पानी और लैपटॉप जैसी चीज़ें सजाकर रखती हैं, ताकि बिना उठे आराम और काम दोनों साथ-साथ कर सकें.

क्या है 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड?

स्वीडिश कलाकार लिनिया फाम (Linnea Pham) ने इस ट्रेंड को और चर्चा में ला दिया, जब उन्होंने अपने नाइट-रूटीन सेटअप का वीडियो शेयर किया. 23 जनवरी को पोस्ट किए गए इस वीडियो को 37,000 से अधिक लाइक्स मिले. उन्होंने बताया कि “बेडटाइम स्टैकिंग” का मतलब है जल्दी बिस्तर पर जाना और उसी जगह से आराम करते हुए कई छोटी-छोटी गतिविधियां करना.

वीडियो में उन्होंने हैंड क्रीम, नेक मसाजर, चिप्स, किताब, डिजिटल मैगज़ीन से भरा आईपैड, पानी की बोतल और टीवी रिमोट जैसी चीज़ें दिखाईं. यह सेटअप एक आरामदायक और व्यवस्थित माहौल बनाता है, जिससे व्यक्ति बिना उठे पढ़ना, लिखना या मनोरंजन कर सकता है.

कैसे काम करता है यह ट्रेंड?

बेडटाइम स्टैकिंग में लोग सोने से पहले अपनी जरूरत की चीज़ों का एक “स्टैक” तैयार करते हैं. इसमें आमतौर पर जर्नल, लैपटॉप, स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, किताबें, स्नैक्स और टेक गैजेट शामिल होते हैं. इसका मकसद है कि व्यक्ति बिस्तर पर ही अलग-अलग गतिविधियों के बीच आसानी से स्विच कर सके. यह ट्रेंड खासकर उन युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है जो दिनभर की व्यस्तता के बाद रात को “मी-टाइम” देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ प्रोडक्टिव काम भी पूरा करना चाहते हैं.

सेल्फ-केयर और मल्टीटास्किंग का नया ट्रेंड

बेडटाइम स्टैकिंग दरअसल “हैबिट स्टैकिंग” की अवधारणा से प्रेरित है, जिसमें कई सकारात्मक आदतों को एक ही समय में शामिल किया जाता है. जैसे पढ़ना, डायरी लिखना, स्किनकेयर करना और अगले दिन की प्लानिंग-इन सबको अलग-अलग समय पर करने के बजाय एक ही रूटीन में शामिल कर लिया जाता है.
यह ट्रेंड जेनरेशन Z की बदलती मानसिकता को भी दर्शाता है, जहां आराम और उत्पादकता को साथ-साथ रखने की कोशिश की जा रही है.

हालांकि कुछ एक्सपर्ट  मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मल्टीटास्किंग आराम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका “एस्थेटिक” और व्यवस्थित लुक युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है.

Published at : 25 Feb 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Trending News Bedtime Stacking Gen Z Lifestyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: हल्दिया में तांडव! डिवाइडर फांदकर दुकान में जा घुसा तेज रफ्तार टैंकर, मची अफरा-तफरी
Video: हल्दिया में तांडव! डिवाइडर फांदकर दुकान में जा घुसा तेज रफ्तार टैंकर, मची अफरा-तफरी
ट्रेंडिंग
Gen-Z का नया क्रेज! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड, जानें क्या है यह बला
Gen-Z का नया क्रेज! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड, जानें क्या है यह बला
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget