Gen-Z का नया क्रेज! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड, जानें क्या है यह बला

Bedtime Stacking Trend: जेनरेशन Z के लिए अब बेडसाइड टेबल सिर्फ अलार्म घड़ी, पानी की बोतल या किताब रखने की जगह नहीं रह गई है. बदलती लाइफस्टाइल और डिजिटल संस्कृति के साथ अब यह जगह आराम, काम और आत्म-देखभाल का मिश्रण बनती जा रही है. खासकर सोशल मीडिया के दौर में रात का समय भी उत्पादक और “एस्थेटिक” बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है.

TikTok पर इन दिनों “बेडटाइम स्टैकिंग” नाम का नया ट्रेंड वायरल हो रहा है. न्यूज़वीक की रिपोर्ट के अनुसार, युवा खासकर महिलाएं, सोने से पहले अपने बिस्तर के आसपास जर्नल, किताबें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, पानी और लैपटॉप जैसी चीज़ें सजाकर रखती हैं, ताकि बिना उठे आराम और काम दोनों साथ-साथ कर सकें.

क्या है 'बेडटाइम स्टैकिंग' ट्रेंड?

स्वीडिश कलाकार लिनिया फाम (Linnea Pham) ने इस ट्रेंड को और चर्चा में ला दिया, जब उन्होंने अपने नाइट-रूटीन सेटअप का वीडियो शेयर किया. 23 जनवरी को पोस्ट किए गए इस वीडियो को 37,000 से अधिक लाइक्स मिले. उन्होंने बताया कि “बेडटाइम स्टैकिंग” का मतलब है जल्दी बिस्तर पर जाना और उसी जगह से आराम करते हुए कई छोटी-छोटी गतिविधियां करना.

वीडियो में उन्होंने हैंड क्रीम, नेक मसाजर, चिप्स, किताब, डिजिटल मैगज़ीन से भरा आईपैड, पानी की बोतल और टीवी रिमोट जैसी चीज़ें दिखाईं. यह सेटअप एक आरामदायक और व्यवस्थित माहौल बनाता है, जिससे व्यक्ति बिना उठे पढ़ना, लिखना या मनोरंजन कर सकता है.

कैसे काम करता है यह ट्रेंड?

बेडटाइम स्टैकिंग में लोग सोने से पहले अपनी जरूरत की चीज़ों का एक “स्टैक” तैयार करते हैं. इसमें आमतौर पर जर्नल, लैपटॉप, स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, किताबें, स्नैक्स और टेक गैजेट शामिल होते हैं. इसका मकसद है कि व्यक्ति बिस्तर पर ही अलग-अलग गतिविधियों के बीच आसानी से स्विच कर सके. यह ट्रेंड खासकर उन युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है जो दिनभर की व्यस्तता के बाद रात को “मी-टाइम” देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ प्रोडक्टिव काम भी पूरा करना चाहते हैं.

सेल्फ-केयर और मल्टीटास्किंग का नया ट्रेंड

बेडटाइम स्टैकिंग दरअसल “हैबिट स्टैकिंग” की अवधारणा से प्रेरित है, जिसमें कई सकारात्मक आदतों को एक ही समय में शामिल किया जाता है. जैसे पढ़ना, डायरी लिखना, स्किनकेयर करना और अगले दिन की प्लानिंग-इन सबको अलग-अलग समय पर करने के बजाय एक ही रूटीन में शामिल कर लिया जाता है.

यह ट्रेंड जेनरेशन Z की बदलती मानसिकता को भी दर्शाता है, जहां आराम और उत्पादकता को साथ-साथ रखने की कोशिश की जा रही है.

हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मल्टीटास्किंग आराम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका “एस्थेटिक” और व्यवस्थित लुक युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है.