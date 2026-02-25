हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत

How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत

Effects Of Excess Alcohol: बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक्स में से एक है. हालांकि बाकी ड्रिंक्स की तरह बियर की भी एक लिमिट होती है. चलिए आपको बताते हैं कि कब यह खतरनाक हो जाती है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

How Much Beer Is Life Threatening: गलती से भी एक बार में बहुत ज्यादा बियर पी लेना जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन यह समझना आसान नहीं है कि आखिर कितनी मात्रा खतरनाक हो सकती है. दोस्तों के साथ बैठकर कुछ पेग लेते समय शायद ही कोई इस बात पर ध्यान देता है कि शरीर की अपनी एक सीमा होती है. सच यह है कि शराब से मौत की कोई एक तय मात्रा नहीं होती. चलिए आपको बताते हैं कि कितनी बियर पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है?

कितनी बियर आपके लिए खतरनाक?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट healthline के अनुसार, शरीर शराब को एक निश्चित रफ्तार से ही तोड़ पाता है. आम तौर पर लिवर एक घंटे में लगभग एक स्टैंडर्ड ड्रिंक प्रोसेस करता है. अगर कोई व्यक्ति जल्दी-जल्दी पीता है, तो ब्लड में अल्कोहल की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है. ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन यानी बीएसी अगर 0.08 प्रतिशत तक पहुंच जाए तो ज्यादातर जगहों पर व्यक्ति को नशे में माना जाता है. लेकिन जब यही स्तर 0.40 प्रतिशत या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है. इस स्तर पर कोमा या मौत का जोखिम पैदा हो जाता है.

एक स्टैंडर्ड ड्रिंक में लगभग 14 ग्राम शुद्ध अल्कोहल होता है. यह करीब 12 औंस लगभग 350 मि.ली, 5 प्रतिशत अल्कोहल वाली बियर, 5 औंस वाइन या 1.5 औंस हार्ड ड्रिंक के बराबर होता है. सामान्य तौर पर एक स्टैंडर्ड ड्रिंक BAC को लगभग 0.02 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. इसका मतलब है कि कुछ ही ड्रिंक में व्यक्ति कानूनी रूप से नशे में आ सकता है, लेकिन जानलेवा स्तर तक पहुंचने के लिए इससे काफी ज्यादा मात्रा चाहिएय औसतन किसी व्यक्ति को 0.40 प्रतिशत BAC तक पहुंचने के लिए लगभग 25 स्टैंडर्ड ड्रिंक लेने पड़ सकते हैं, हालांकि असल जिंदगी में यह संख्या व्यक्ति-विशेष पर निर्भर करती है. ध्यान रहे कि गिलास में परोसी गई बियर कई बार स्टैंडर्ड मात्रा से ज्यादा होती है या उसमें अल्कोहल प्रतिशत अधिक होता है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है.

क्या होती है ओवर डोज की पहचान?

अल्कोहल ओवरडोज के संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है. लगातार उल्टी होना, त्वचा का पीला या नीला पड़ना, दिल की धड़कन धीमी होना, शरीर का तापमान गिरना, सांसों का बहुत धीमा या अनियमित होना, भ्रम की स्थिति, दौरे पड़ना या बेहोशी, ये सभी गंभीर चेतावनी संकेत हैं. अगर किसी की सांस आठ प्रति मिनट से कम हो जाए या वह जाग न पाए, तो तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है. शराब का असर सिर्फ उसी रात तक सीमित नहीं रहता.

खाली पेट पीने से अल्कोहल तेजी से खून में पहुंचता है और कम मात्रा में भी ज्यादा नशा हो सकता है. पानी कम पीना, तेजी से ड्रिंक खत्म करना या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर पीना भी खतरा बढ़ाता है. इसलिए खाने के साथ पीना, हर ड्रिंक के बीच पानी लेना और एक घंटे में एक से ज्यादा ड्रिंक न लेना समझदारी मानी जाती है.

इसे भी पढ़ें- Borderline Blood Sugar: क्या आप भी 110 फास्टिंग शुगर को मान रहे हैं 'नॉर्मल'? एक्सपर्ट ने इसको लेकर दी बड़ी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
How Much Beer Can Kill You Binge Drinking Dangers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
हेल्थ
Holi 2026 Hangover: होली पार्टी के बाद नहीं रहेगा हैंगओवर, ये 5 आसान घरेलू उपाय तुरंत देंगे राहत
होली पार्टी के बाद नहीं रहेगा हैंगओवर, ये 5 आसान घरेलू उपाय तुरंत देंगे राहत
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
जनरल नॉलेज
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget